El sem hinné, mi mindent derítettünk ki a múlt héten

Kétségtelen, hogy minden héten tanulunk valamit. Először felfedeztük a hosszú élet titkát, majd Marilyn Monroe kedvenc ételeit. Táplálkozási szakértők elmondták, hogy ha nassolnivalóra vágyunk, akkor mindenképp olyan finomságokat válasszunk, amelyek legalább 20 gramm fehérjét tartalmaznak. Ám ez semmi a legjobb magyar borokat felvonultató magazinhoz vagy a szigethez képest, ahol minden diéta befuccsol. Heti gasztro-összefoglaló.

Neki köszönhető az újabb magyar világsiker

A budapesti Sushi Sei étterem Sous séfje nyerte a Washoku World Challenge európai versenyét Párizsban. Nem egy országot, hanem egy egész kontinenst képvisel a tokiói döntőn.

Aladdin szőnyegen, mi tányéron utazunk

Bár nem tudhatjuk biztosra, miért pont Páfosz mellett lépett ki Afrodité a habokból, néhány tippünk azért akad: talán ő is imádta a hasát. Az all inclusive ellátás és az éttermekben elénk rakott hatalmas adagokból gyorsan levontuk a következtetést: itt minden diéta befuccsol.

A ciprusi konyha rendkívül változatos: egy kicsit török, egy kicsit görög és egy kicsit mediterrán. Ebből következik, hogy a választék szerencsére igen széles. Ha helyit akarunk inni, akkor a Zivania, a KEO és a Commandaria a legjobb választás. Az előbbi egy általában 45 fokos törkölypálinka, a KEO az egyik helyi gyártású sör, míg a Commandaria Ciprus legnépszerűbb desszertbora.

Ezzel a zavaró problémával már ön is biztosan találkozott

Hiába mossa el kézzel a borospoharakat, miután megszáradt, látszanak rajta a vízcseppek foltjai? Valljuk be: ez nem túl szép látvány. De akkor mit lehet tenni? A megoldás valójában rendkívül kézenfekvő, talán pont ezért nem gondoltunk rá eddig.

Rozé céklához?

A rozék népszerűsége töretlen, leginkább mégis csupán nyári italként gondolunk rájuk. Könnyedségük, üdítő savaik és gyümölcsös ízeik miatt elsősorban a nyári forróságban nyúlunk értük, hiszen önmagukban és fröccsként fogyasztva is tökéletes frissítők, szomjoltók.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy a rozé borok komolytalanok lennének. Tény, hogy esetükben nem igazán lehet hatalmas testről, komplex ízélményről vagy extra hosszú lecsengésről beszélni, de ezeket nem is igazán várjuk tőlük. A gasztronómiában is megvan a helyük, csak meg kell találni azokat a fogásokat, amelyekhez igazán illenek.

Szokott borozni fürdés közben?

Az Urban Outfitters új pohártartóját imádni fogják a borimádók: lehetővé teszi, hogy kedvenc italukat még a zuhany alatt vagy a fürdőkádban is élvezhessék.

Ideje letenni a fánkot

A táplálkozási szakemberek szerint a nassolás jó dolog. Persze csak abban az esetben, ha figyelünk az elfogyasztott snack minőségére és mennyiségére. A rágcsálnivalóknak fehérjét, egészséges zsírokat és rostot kell tartalmaznia ahhoz, hogy jót tegyünk vele a szervezetünknek.

Elfogyasztásuk növelheti az alapvető tápanyagok bevitelét, és segíthet elkerülni a túlfogyasztást a fő étkezések alatt. Emellett minimálisra csökkenti az egészségtelen ételek iránti vágyat, és plusz energiával lát el. Fogyasztásukat az ebéd utáni órákra kell időzíteni: ekkor panaszkodnak a legtöbben arra, hogy nincs energiájuk.

A baconsütés három nem mindennapi módja

Nem elég elkészíteni az ételt, az eredménynek jónak és finomnak is kell lennie. Ahogy a tökéletes tésztafőzés is távol áll attól, ahogy a legtöbb háztartásban csinálják, úgy a tojásrántotta, a grillzöldségek és a bacon is. Ez utóbbinak három elkészítési módját vetettük össze, hogy kiderüljön, melyik a legjobb.

Csak akkor ne nézze meg ezt a videót, ha szeret takarítani

A konyhában elképesztő gasztronómiai csodák születhetnek, ám ezzel egy időben bizony rengeteg kosz is. Ilyenkor szoktunk felnyögni: miért kell ilyen fárasztónak lennie a házimunkának? Nos, a helyzet, hogy nem kell. A következő 9 tipp segít abban, hogy villámgyorsan és hatékonyan menjen a nagytakarítás.

Ilyen szívószállal aligha találkozunk a kávézókban

100%-ban lebomló szívószállal szürcsölhetjük a kávénkat, ha azt a Costa Coffee kávéházak valamelyikéből vásároltuk. A különbség pedig szinte fel sem tűnik.

