Csak akkor lesz csoki, ha megesszük a répát a levesből

Már unalomig hallgatjuk mindenhonnan, hogy a zöldség- és gyümölcsfogyasztás az egészséges táplálkozás alappilére, hogy a rostok segítik az emésztést, és így sokkal egészségesebbek leszünk. Mindenki tudja, és rendben is van, de mi van akkor, ha kevésbé vagyunk oda értük? Adunk néhány tippet, hogyan építhetjük mégis be a napi étkezésbe.

Mi a legegyszerűbb módja a gyümölcsök és zöldségek fogyasztásának? A gyümölcsturmix, vagy a még nem magyarosított, smoothie-nak emlegetett sűrű gyümölcslé. Egy turmixgép, vagy egy nagyobb keverőpohár – ennek híjján egy befőttesüveg –, bele a kedvenc gyümölcsök, botmixer, és már kész is a napi vitaminbomba. Második körben már mehet bele pár répa, egy kisebb paradicsom vagy egy negyed cékla, ezeknek az íze jó barátságban van a gyümölcsökkel, és nem is lehet nagyon észrevenni. Ha már bátrabbak vagyunk, vadabb ízekre is evezhetünk: kipróbáljatjuk ezt a fekete teás és spenótos mixet.

Persze csak a rántotta után. Vagy, ha már tojás: mellé dobhatunk egy kis salátát. Egy kis retek, paprika, uborka – ennyi. Nem kell túlbonyolítani.

Jolly joker minden olajos mag; rengeteg nyomelem és vitamin van bennük. Háromfélét biztosan találunk, amit szeretünk: az itthon is termő dió, mogyoró, napraforgómag, mandula mellé kerülhet pisztácia, kesudió, paradió vagy szezámmag. Pirítva mind finomabb, jól passzol a salátákhoz.

Szendvicsben szinte észrevehetetlen a saláta vagy a bébispenót, de máris több a rost és a vas a szervezetünkben.

Zöldséget sütni az ebédhez vagy a vacsorához nem egy nagy feladat. Arra viszont mindenképp figyeljünk, hogy megfelelően csoportosítsuk őket. Miért? A sütési idő miatt.

A hagymának 220 fokon 30-45 percre, a paradicsomnak 15-20 percre, a puha zöldségeknek, mint a paprika vagy a cukkini, 10-20 percre, a töknek 20-60 percre,

a gyökérzöldségeknek, mint a répa vagy a burgonya, 30-45 percre, a vékony zöldségeknek pedig, mint a spárga, 10-20 percre van szükségük, hogy teljesen megpiruljanak. Ennek fényében a legkézenfekvőbb megoldás: kezdjük a sütést a legidőigényesebb zöldségekkel, és később tegyük mellé azokat, amelyek gyorsabban elkészülnek.

Haladó zöldségfogyasztóknak: egy könnyű szósz, egy kis só meg bors, brokkoli, répa, cukkini, és már kész is a finom zöldséges tészta. És akár burgonyakrémlevesbe rejtett zöldségekkel is megpróbálkozhatunk: brokkoli, cukkini, zeller, karfiol és burgonya 2:3-ados arányban, egy gerezd zúzott fokhagymával, és kedvenc fűszereinkkel.

Rágcsálnivalóként nem a zöldség és gyümölcs az, ami eszünkbe jut, pedig miért is ne? Sült alma, egy fürt szőlő,mézben pirított répa, karalábé. Elsőre nem hangzik étvágygerjesztőnek? Pedig tényleg az, érdemes kipróbálni.