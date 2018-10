A múlt hét legnagyobb felfedezése: hogyan éljünk örökké?

A múlt hét során többször is találkoztunk a „nem hiszek a szememnek" érzéssel. Először akkor, amikor a hosszú élet titkairól olvastunk. Egy olyan hölgy is megosztotta tapasztalatait, aki még Vincent Van Gogh-gal is találkozott. Hosszú életét az olívaolajnak és heti egy kiló csokoládé elfogyasztásának tulajdonította. 122 éves volt, amikor elhunyt, úgyhogy az ő szavainak valószínűleg hihetünk. Ám ez semmi a zacskós rántottához vagy a piskóta történetéhez képest. És még mindig tudjuk fokozni! A legnagyobb döbbenet ugyanis akkor ért minket, amikor megtudtuk, hogy mi az összefüggés az elefántok és a világ legdrágább kávéja között. Heti gasztro-összefoglaló.

Mi köze a fagylaltszedő kanálnak a sütőtökhöz?

Várjunk csak egy pillanatot! Mit keres ilyenkor az asztalon a fagylaltszedő kanál? És mi köze a sütőtökhöz? Nézze meg a videót, és fedje fel a rejtélyt!

Egykor portugál apácák készítették 3 összetevőből

A Pao de Lo talán az egyik legismertebb desszert Portugáliában, amelynek története a 15. századra nyúlik vissza. Általában a katolikus vallási ünnepek alatt készítették, mint a karácsony vagy a húsvét. Ez a középkorban az apácák feladata volt az ország egész területén.

Receptjét a 16. században vitték el Japánba az első portugál tengerészek. A desszert ott is nagy népszerűségnek örvendett, nem véletlenül formálták át a saját képükre, és adtak neki új nevet. Ez volt a Kasutera. A Pao de Lo Francia- és Olaszországban is ismert, génoise, illetve pan di Spagna néven. Persze hozzánk is eljutott a könnyű desszert híre, és ahogy a többi nemzet, mi magunk is átkereszteltük.

Dr. Szöszi olyan, mint whiskey egy teáscsészében

Reese Witherspoon egy rendkívül ambiciózus nő, akit mindig más szerepben látunk: színésznő, producer, vállalkozó, családanya. És még egy szakácskönyvet is írt Whiskey in a Teacup, vagyis Whiskey egy teáscsészében címmel.

Csak akkor lesz csoki, ha megesszük a répát a levesből

Már unalomig hallgatjuk mindenhonnan, hogy a zöldség- és gyümölcsfogyasztás az egészséges táplálkozás alappilére, hogy a rostok segítik az emésztést, és így sokkal egészségesebbek leszünk. Mindenki tudja, és rendben is van, de mi van akkor, ha kevésbé vagyunk oda értük?

Mi a legegyszerűbb módja a gyümölcsök és zöldségek fogyasztásának? A gyümölcsturmix, vagy a még nem magyarosított, smoothie-nak emlegetett sűrű gyümölcslé. Egy turmixgép, vagy egy nagyobb keverőpohár, bele a kedvenc gyümölcsök, botmixer, és már kész is a napi vitaminbomba.

Vége a tízórai mizériának?

Tényleg lehet egy tízórai egyszerre egészséges, gyorsan elkészíthető és finom is? Szende Gabriella gasztroblogger – a Táfelspicc rovatvezetője – ötletei segítségével garantáltan a legízletesebb falatok kerülnek majd a dobozokba.

A zöldség, amelyet kipiszkált a tányér szélére, pedig nem kellett volna

Nem minden „fehér" étel árt az egészségünknek. A fehér kenyér és rizs tele van szénhidráttal, így fogyasztásukra tényleg nem árt odafigyelni, ám a karfiol kivételt képez: fehér színe ellenére rendkívül sokoldalú és tápláló, csökkenti a legtöbb krónikus betegség kockázatát.

A karfiol fehérjét, rostot, C-, K- és B6-vitamint, valamint folátot és magnéziumot tartalmaz. Emellett antioxidánsokban gazdag, és gyulladásgátló tulajdonságokkal bír. Ezeknek a tápanyagoknak köszönhetően fogyasztásával megőrizheti egészségét és megelőzheti a betegségeket.

Egykor flakon volt, ma húsfogó csipesz

Rendkívül sok olyan konyhai praktika kering még a köztudatban, amelyről fogalmunk sincs, pedig bizony sokszor megkönnyíthetné az életünket. Pontosan egy ilyen trükk látható ebben a videóban is.

Evett már almavajat?

Az alma vaj nem más, mint egy koncentrált almaszósz. Elnevezése megtévesztő, mert semmi köze a vajhoz, angol nyelvterületen mégis így hívják. Neve lágy, kenhető állagára utal.

Ezek a torták túlmutatnak a valóságon - Képek

Egyre nagyobb figyelmet kapnak a tehetséges cukrászok, hiszen a bonyolult mintákkal díszített sütemények trendje egyre jobban növekszik. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a képeken szereplő műalkotások.

