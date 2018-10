Most ért haza a munkából, és azt se tudja, hova kapjon? Vacsorát kellene készíteni, de a hosszú nap után minden vágya leülni végre? Netán épp egy egyetemi előadásról esett be az ajtón, hamarosan pedig kezdődik az éjszakai műszak? Legyen szó bármiről, ezt a tippet a legsürgősebb esetekre találták ki. Percek alatt elkészül a tészta, így biztosan nem kell korgó gyomorral munkába mennie. Na meg persze a vacsora is kipipálva.