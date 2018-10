Ezért még a hidegben is megéri piacozni

A felhők szürkék, komorak, lóg az eső lába, és még hideg is van. Nehéz, de tudomásul kell vennünk, hogy a vénasszonyok nyarának is hamarosan vége, és fénysebesen tartunk a tél felé. Nyáron a fák árnyékában kellemes volt a piacon a standok között válogatni, ám az őszi és téli hidegben nem sok kedvünk van kidugni az orrunk. Pedig megéri, hiszen a szezonalitás ezekben az évszakokban is fontos. Tudjuk, hogy ez a téma lerágott csontnak számít, ám akkor sem mindegy, milyen alapanyagokkal dolgozunk. Hiszen csak annyira lehet jó és egészséges egy étel, amennyire az alapanyagok azok.