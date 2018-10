Szerintünk nincs olyan háztartás, ahol az anyuka vagy a nagymama ne készített volna brownie-t legalább egyszer az életben. Hiszen ki ne szeretné a csokoládés süteményt? A brownie sokak kedvence, hiszen könnyű elkészíteni, és még finom is. Kezdő szakácsként azonban belefuthatunk olyan hibákba, amelyek kevésbé élvezhetővé teszik a végeredményt. Sőt, a próbálkozás akár konyhai bakiparádéba is torkollhat. Ezt az egyszerű desszertet ugyanis öt ponton is el lehet rontani.