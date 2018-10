Badacsonyi lett a legjobb olaszrizling idén

A korábbi évek tradícióinak folytatásaként 2018 októberében már hatodik alkalommal kerül reflektorfénybe Magyarország legnépszerűbb fehérbora. Az Olaszrizling Október nagykóstolón a névadó olaszrizlingekkel együtt több mint 200 különböző tétel várja a borkedvelőket.

Bár nem a legnagyobb területen termesztett fehérszőlő-fajta hazánkban, mégis sokak számára a „legmagyarabb fehérbor" az olaszrizling bora. A szőlőfajtát szinte minden borvidékünkön megtaláljuk.Október 13-án, szombaton 14.00 órától pedig 14 borvidék közel 70 pincészete hozza el olaszrizlingjeit, olaszrizling alapú házasításait és más izgalmas tételeit a Hotel Corinthia Budapestben megrendezésre kerülő Olaszrizling Október Nagykóstolóra.

A széles kínálatban több évjárat, terroir, borstílus mutatkozik be; a látogatók a mindennapok boraként és kiváló fröccsalapként szolgáló friss, reduktív tételektől a dűlőszelektált, hordós érlelésű csúcsborokig az ország legjobb termelőinek kínálatából válogathatnak. Érdemes összekóstolni egyazon borvidék több pincészetének tételeit és ezeken keresztül felfedezni a hasonlóságokat és különbségeket, de ugyanilyen érdekes utazást kínál az egyes borvidékek olaszrizlingjeinek összevetése is.

A borokkal való ismerkedést a Borkollégium ingyenes pop-up school előadásai is segítik: az előadóként felkért borászok kóstolással egybekötött 25 perces villámkurzusokon mutatják be az olaszrizling különböző arcait, a fajtában rejlő szépségeket és lehetőségeket – többek között a Winelovers tesztgyőztes borát is.

„A Winelovers Nagykóstolókat minden alkalommal megelőzi a rendezvény tematikájához igazított borteszt, ahol ezúttal a 100% olaszrizling, illetve az olaszrizling alapú házasítások mérették meg magukat. A beküldött borok persze főleg a Balaton északi partjáról érkeztek, és végül a mindkét kategória győztese is innen került ki. Nagyon büszke vagyok rá, hogy a borászok igenis szeretik versenyeztetni a boraikat, arra pedig még inkább, hogy milyen komoly szakmai zsűrivel dolgozhatunk ilyenkor együtt" – mondta el Ferenczi Csilla, a Winelovers bortesztek szervezője.

Winelovers TOP 10 olaszrizling

Borbély Családi Pincészet, „Nász a Bácson" Badacsonyi Olasz rizling Limited Selection 2016

Dobosi Pincészet, Bio Háromszög Olaszrizling 2016

Szent Donát Birtok, Szent Donát Parcella 2016

Figula Pincészet, Öreghegy Olaszrizling 2017

Figula Pincészet, Sáfránkert Olaszrizling 2017

Borbély Családi Pincészet, Bács hegy Badacsonyi Olasz rizling Selection 2013

Homola Pincészet, Sáfránkert Olaszrizling 2016

Laposa Birtok, Apukám Világa 2016

Pannonhalmi Apátsági Pincészet, Pannonhalmi Olaszrizling 2017

Spiegelberg Kézműves Borpince, Somlói Olasz Rizling 2015