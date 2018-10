A konyhai praktikák megunhatatlanok! Ugyan ki ne akarna minél több hasznos és időspóroló ötletet kapni? Arról nem is beszélve, hogy számos konyhai bakiparádét elkerülhetünk, ha mások ötleteiből, és nem a saját hibánkból tanulunk. Sőt, kezdő szakácsként bizonyos trükkökkel meg lehet váltani a világot is. Nézzük csak meg a következő tippet, amellyel nemcsak időt, de még fáradságot is spórolhatunk.