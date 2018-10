Így halmozzák az élvezeteket a Balkán régióban

Amikor elutazunk valahová, vagy egyszerűen csak szeretnénk feldobni a mindennapokat egy új fogással, szívesen kutatunk az interneten más nemzetek ételei után. Végül annyira belemerülünk, hogy a bakancslistát is kiegészítjük: nemcsak a Forum Romanum vagy a Tróodosz-hegység szerepel rajta, hanem az olasz pizza és kávé, illetve a muszaka és a meze is. Így válunk álmodozókból gasztroutazókká, akik nem tudnak parancsolni az ízlelőbimbóiknak. Ha pedig elkap a nosztalgia, és újra át szeretnénk élni az utazást, csak bekapcsoljuk a sütőt és kézbe vesszük a fakanalat. Tegyünk így most is! Halmozzuk az élvezeteket, mint a Balkán régióban, és utazzunk melegebb tájak felé.

A moussaka vagy muszaka rakott padlizsánt jelent, amelyet Egyiptomtól Romániáig szinte minden országban – főleg a Balkán régióban, a Közel-Keleten és a Kelete-mediterránium területén – szívesen fogyasztanak. Általában görög ételként emlegetik,

nevének eredete viszont arab.

Gyakran hasonlítják a lasagne-hoz, tekintve, hogy ez is egy réteges étel, amely eredetileg birkahússal készül. Emellett természetesen padlizsánt és különböző zöldségeket is tartalmaz. Azonban erre az ételre is igaz, hogy ahány ház, annyi szokás:

a görög változat tetején besamelmártás van, az Egyesült Királyságban marhából készítik, a török muszaka pedig nem réteges.

Ebben az ételben számos íz és aroma keveredik, fogyasztása igazi gasztrokaland, az élvezetek halmozása.

Próbálja ki ezt a receptet!

Muszaka

Hozzávalók:

750g darált bárányhús

1 hagyma, apróra vágva

2 gerezd fokhagyma, összetörve

1 teáskanál szárított oregánó

1 és 1/2 teáskanál szárított menta

1 babérlevél

1 rúd fahéj

1 evőkanál liszt

200ml vörösbor

400g paradicsom, apróra vágva

2 evőkanál paradicsompüré

2 padlizsán, vékonyan felkarikázva

1 evőkanál só

100ml olívaolaj

500g burgonya, vékonyan felkarikázva

frissen őrölt fekete bors

Hozzávalók a mártáshoz:

50 g vaj

50 g liszt

400ml tej

25g sajt, reszelve

1 teáskanál szerencsendió

1 tojás, felverve

Elkészítés:

Tegye a bárányt, a hagymát, a fokhagymát, az oregánót, a mentát, a babérlevelet és a fahéjat egy edénybe, majd főzze közepes hőmérsékleten, folyamatos keverés mellett 10 percig.



Keverje hozzá a lisztet, a sót, egy csipet borsot, azután a bort, a paradicsomot és a paradicsompürét. Főzze további 30 percig, vagy amíg a mártás besűrűsödik.



Közben tegye egy szűrőbe a padlizsánszeleteket, szórja meg sóval, és hagyja lecsöpögni a levét. Ez körülbelül 10 perc.



Öblítse át őket, itassa fel róluk a vizet, azután pirítsa meg olívaolajon. Főzze meg a burgonyát is, szűrje le, és tegye félre.



Melegítse elő a sütőt 200 fokra, és készítse el a mártást.

A mártás elkészítése:

Olvassza meg a vajat egy edényben, utána lassan keverje hozzá a tejet, a sajt felét és a szerecsendiót.



Főzze lassú tűzön 4-5 percig, sózza, borsozza. Vegye le a tűzről, hagyja kihűlni, és keverje bele a tojást.

Tegye a hús egyharmadát egy üveg sütőedénybe, fedje be a burgonyaszeletek egyharmadával, majd jöhetnek a padlizsánkarikák. Rétegezze a hozzávalókat ebben a sorrendben, amíg el nem fogynak, végül öntse le a mártással, szórja meg a maradék sajttal.



Süsse 35-45 percig, vagy amíg aranybarnára pirul.