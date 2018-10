Akvárium a konyhában

Imádnivalóak ezek a kis akváriumok! Olyannyira, hogy biztosan sütnünk kell még egy tepsivel, mert a gyerekek elpusztítják az összeset. Várjunk csak! Ugyanarról az akváriumról beszélünk? Nem, mi nem arra gondolunk, amelyikben a halak úszkálnak. Dehogy! Valami egészen másra: egy olyan süteményre, amely az akvárumról kapta a nevét. Csak ebben nem halak, hanem cukorkák vannak.

Manapság már kevés olyan dolog van, amellyel le lehet venni az embereket a lábukról. Hiszen rengeteg a recept az interneten, jönnek az újabbnál újabb ötletek, és minden csoda csak három napig tart, utána feledésbe merül.

Talán így lesz ez az akváriumsüteménnyel is. Vagy mégsem? Tesztelje le!

Akváriumsütemény

Hozzávalók:

113 g szobahőmérsékletű vaj

100 g cukor

1 tojás

250 g liszt

kemény cukor

különböző színes cukorkák

1 tábla fehér csokoládé

Elkészítés:

Tegye a vajat egy tálba, öntse rá a cukrot, és dolgozza össze őket. Adja hozzá a tojást, és azt is keverje el benne.



Szitálja bele a lisztet, és keverje addig, míg a tészta elválik az edény falától. Tekerje be folpackba, és tegye félre 30 percre.



Nyújtsa ki, és szaggasson belőle nagyobb méretű köröket, egy kisebb szaggató segítségével pedig lyukassza ki a közepüket.



Tegye sütőpapírral kibélelt tepsire, és süsse 180 fokon 10 percig. Ha letelt az idő, vegye ki a sütőből, a lyukakba tegyen 1-1 kemény cukrot, és süsse 180 fokon további 5 percig.



Amint elkészült, szórjon a megolvadt kemény cukorra különböző színes cukorkákat.



Olvasszon meg egy tábla fehér csokoládét, kenje meg vele a keksz egyik oldalát, és ragassza össze őket. Várjon 15 percig, és már fogyaszthatja is.