Íme Dwayne Johnson titka

Dwayne Douglas Johnson, vagyis A Szikla (The Rock), nemcsak testépítőként, színészként és profi pankrátorként tündököl, hanem szakácsként is. Amikor meglátunk egy-egy hírességet a konyhában tenni-venni, rájövünk, hogy ők is csak emberek. Annyi a különbség, hogy egy egészen más karriert tudhatnak a hátunk mögött, mint mi, akik távol élünk a rivaldafénytől.

Míg más sztárok nem dicsekednek a konyhában eltöltött idővel – vagy egyáltalán be sem teszik oda a lábukat –, addig néhányan szívesen osztják meg kedvenc receptjeiket, sőt még a kudarcaikat is. Így tett Reese Witherspoon is a napokban, aki saját receptjét sütötte, mégis elrontotta.

Dwayne pedig nyilvánosságra hozta azt a receptet, amelyet a Super Bowl, vagyis a legfőbb amerikaifutball-bajnokság ideje alatt szokott készíteni.

Ez a sajtos-csirkés calzone, amely természetesen labdaalakú.

Dwayne Johnson: csirkés-sajtos calzone

A calzone egy olasz étel, amely Nápolyból származik. Töltött pizzának is szokták hívni: két tésztaréteg között gazdag töltelék. Eredetileg sós kenyértésztából készítették.

Hozzávalók a tésztához:

170 g sózatlan vaj

420 g liszt

1 teáskanál só

15 g cukor

70 g növényi zsiradék, pálma- vagy kókuszzsír

120 ml hideg víz

Hozzávalók a calzone-hoz:

57 g krémsajt + körülbelül 20 g a díszítéshez

¼ csésze Buffalo-szósz

1 és ¼ csésze aprított csirkemell

¾ csésze reszelt mozzarella

1 tojás

A tészta elkészítése:

Vágja apró kockákra a vajat, majd tegye a hűtőbe felhasználásig.



Keverje össze a lisztet, a sót és a cukrot egy tálban, adja hozzá a növényi zsiradékot, utána a vajat. Dolgozza jól össze egy konyhai robotgéppel, míg a vajdarabkák borsóméretűek lesznek. Ez körülbelül 8-12 perc.



Folyamatos keverés mellett öntse hozzá a vizet. Amikor a tészta labdaalakúvá áll össze, szórjon rá lisztet, és tegye a hűtőbe 30 percre.



A calzone elkészítése:



Vegye ketté a tésztát, és nyújtsa ki őket kör alakúra. Vágjon ki belőle tenyérnyi amerikaifutball-labda formákat.



Dolgozza össze egy tálban a krémsajtot és a Buffalo-szószt. Szórja bele a reszelt sajtot és az aprított csirkemellet, utána keverje jól össze.



Tegyen 1-2 evőkanál tölteléket az egyik tésztalapra, helyezze rá a másik tésztalapot, és egy villával nyomkodja körbe a szélét.



Verje fel a tojást, és kenje meg vele a labdákat. Süsse 12 percig.



Töltse a 20 gramm krémsajtot egy habnyomóba, és húzzon egy hosszú csíkot végig a „labdán", azután azon keresztbe néhány rövidet.