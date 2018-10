Nem kell mindent rendeltetésszerűen használni!

Önnek is ismerős ez a jelenet? Kivesszük a teavajat a hűtőből, lefejtjük róla a csomagolást, majd egy kenőkéssel elkezdjük kaparni a tetejét. Mivel túl hideg, nincs könnyű dolgunk, ám mi kitartóak és türelmesek maradunk. Nagy nehezen össze is gyűlik egy kis adag a kés oldalán, úgyhogy meg is kenjük a kenyeret. Vagyis inkább csak próbálkozunk vele, ám azon kívül, hogy kijukasztottuk a közepét, túl sok mindent nem értünk el. Ilyen az élet egy csomag hideg teavajjal. Mi ilyenkor a teendő? Hogyan lehet kiküszöbölni a kiszakadt kenyér és a hideg teavaj problémáját? A videóból kiderül.