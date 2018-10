Nem csak inni lehet egy műanyag flakonból - Videó

Hova lett már megint a műanyag narancsfacsaró? A múlt héten még láttam valahol, most meg egyszerűen nem találom. Csak ezért nincs kedvem boltba menni, pedig úgy meginnék egy frissen préselt narancslevet! – Ön is járt már így? Hogyan oldotta meg ezt a kellemetlen szituációt? Reméljük, nem úgy, hogy inkább kihagyta a narancslét, vagy netán kézzel facsarta ki a gyümölcsöt. Lehet, hogy már megtalálta a facsarót, viszont legközelebb is kerülhet olyan helyzetbe, mint amit fentebb felvázoltunk. Ám akkor már pontosan fogja tudni, mit kell tennie.