Ebben az étteremben pénz helyett Instagrammal fizethet

Mit szólna, ha azt mondanánk, hogy létezik egy étterem, ahol a fizetett összeg a népszerűségtől függ? Megdöbbenne? Valószínűleg. Pedig bizony tényleg van ilyen étterem, méghozzá Milánóban. Minél több Instagram-követője van egy vendégnek, annál kevesebbet kell fizetnie az étkezésért.

A milánói Porta Venezia régióban található a This Is Not a Sushi Bar, vagyis Ez nem egy szusibár japán étterem, ahol friss szusit és sashimit szolgálnak fel.

A vendégek több fogást is elfogyaszthatnak ingyen, ha elég nagy követőtáboruk van az Instagramon.

Szóval hogyan is működik ez?

Első körben csak annyit kell tenniük az ide látogatóknak, hogy lefotózzák az ételüket, és feltöltik az Instagramra a #thisisnotasushibar hashtaget használva. Később a követői elérés alapján számítják ki a kedvezmény mértékét.

Emellett persze a követőtábort is figyelik,

hiszen, ha a vendégnek kevesebb, mint 1000 követője van, ne számítson ajándékra. Amennyiben valaki túllépi ezt a számot, ingyen étkezhet:

1000 és 5000 követő között egy tál étel jár ingyen

5000 és 10 000 között két tál

10 és 50 000 követő között négy tál

50 és 100 000 követő között nyolc tál

100 000 követő felett pedig minden elfogyasztott fogás ingyen van mennyiségtől függetlenül

Ez az ötlet az étterem tulajdonosának, Matteo Pittarellónak a fejéből pattant ki. Szerinte az emberek szeretik a nem szokványos dolgokat, ezért vezette be a nem mindennapi fizetési módot.