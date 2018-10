Hatalmas magyar siker Londonban

A somlói Kreinbacher Birtok pezsgőjét a világ legjobbjai között díjazta a zsűri a Champagne és Pezsgő Világbajnokság (CSWWC) díjátadóján, Londonban. A Birtok két trófeával tér haza a gáláról, a Prestige Brut Magnum 2013 megkapta a "World Champion Classic Brut from a Non-Traditional Grape" címet és mellette a legjobb magyar pezsgőnek járó "Best Hungarian Sparkling Wine" elismerést.

A legjelentősebb pezsgőverseny, a CSWWC (Champagne and Sparkling Wine World Championships) szakértő zsűrije a 2018-as mezőny aranyérmesei közül választotta ki a legkiemelkedőbb tételeket. Az összesen 25 trófeát, köztük a kilenc nemzeti trófeát és a hét, stílusonként kihirdetett világbajnoki címet október 24-én este jelentették be Londonban, ahol a kategóriagyőzteseknek járó Best in Class nagydíjakat is átadták.

A díjkiosztóra a Kreinbacher Birtok is meghívást kapott, mivel az idei versenyen két pezsgőjük szerepelt aranyéremmel. A londoni gálán a legmagasabb szintű elismerés, a világbajnoki trófeák egyikét vehették át Essi Avellan zsűritagtól. A Prestige Brut 2013 Magnum elnyerte a legjobb brut, nem hagyományos szőlőfajtából készült pezsgőnek járó vb-trófeát. Ugyanez a tétel megkapta a nemzeti trófeát is, mint legjobb hazai pezsgő, emellett két kategóriagyőztes, azaz Best in Class címet nyert, mint legjobb magyar évjáratos brut és legjobb hazai magnum pezsgő.

A Somlón, tradicionális módszerrel készült Prestige Brut 2013 Magnum 100% furmintból készült és több mint négy éven át érlelték seprőn. A 2013-as évjárat válogatott alapboraiból házasították, emellett a magnum palackos érlelésnek köszönheti összetett aromáit és finom habzását. A Birtok másik aranyérmese, a Brut Classic 2015 Magnum szintén Best in Class díjazott lett Future Release kategóriában. Az év vége újdonsága kifejezetten friss karakter, a házasítást 29% chardonnay egészíti ki, amely a furmintra jellemző gyümölcsösség mellett sokat hozzáad az elegáns összképhez.

Az alapító, zsűrielnök Tom Stevenson elmondta, hogy idén a kóstolás első napjától magasra került a léc, és ezt tükrözik az érmek is. Örömmel láttuk, hogy a Kreinbacher ilyen minőségű pezsgőt készít és 100% furmint pezsgőjükkel elvitték a koronát, mint World Champion Classic Brut from a Non-Traditional Grape" – kommentálta a versenyt.

A CSWWC zsűrije 2015-ben találkozhatott először furmintból készült pezsgővel a nevezők között, egy évvel később a somlói Birtok megkapta első aranyérmét és a legjobb hazai pezsgőnek járó trófeát, ezúttal pedig eddigi legnagyobb eredményüket ünnepelhetik.

A Birtok szakmai csapatának célja, hogy tovább csiszolják az itt készülő pezsgők egyedi karakterét. A kiváló alapanyag csak a kezdet, a csapatmunka, eddigi tapasztalataik és tanácsadójuk, Christian Forget segítsége mind meghatározó a pezsgőkészítés során. A végeredmény számtalan részleten múlik, ezért munkájuk során a legfontosabb irányelvek a precizitás, a tisztaság és az érlelésre szánt idő, hogy a szőlő és a termőhely adottságaiból a lehető legjobbat hozzák ki.

Világklasszisok és életműdíjas pincemesterek

A francia borvidék, Champagne neves házai ezúttal is kimagasló eredményekkel szerepeltek, az abszolút világbajnok címet a Louis Roederer Brut Premier Magnumja kapta, a zsűri különdíját Dominique Demarville vehette át a Veuve Clicquot háztól, míg az idős évjáratú pezsgők világbajnoka a Rare presztízs cuvée 1998-as évjárata lett, szintén magnum palackban.

A verseny egyik célkitűzése, hogy a pezsgőkészítésben még újnak számító országok, régiók is megmérethessék magukat a nemzetközi mezőnyben, ezért idén először adtak át „Rising Star" világbajnoki trófeát. Óriási siker, hogy az elismerést a Carassia, a Kárászteleki Pezsgőpincészet kapta, újabb jeleként annak, hogy a régióban készülő pezsgők kiérdemelték a szakértők figyelmét.

Életműdíjat szintén először adtak át a gálán. Többek között Thierry Roset, a Champagne Charles Heidsieck egykori pincemestere és Richard Geoffroy, a Dom Pérignon hamarosan búcsúzó chef de cave-ja kapott elismerést meghatározó munkájáért.

CSWWC 2018 vb trófeák pezsgőstílusonként

 World Champion Classic Brut from a Non-Traditional Grape 2018 és Best Hungarian Sparkling Wine 2018 - Kreinbacher Prestige Brut 2013 Magnum

 World Champion Rising Star 2018 - Carassia, Kárásztelek, Románia

 World Champion Classic Brut Non-Vintage Blend 2018 - Louis Roederer Brut Premier Magnum

 World Champion Classic Brut Vintage Blend 2018 - Moët & Chandon Grand Vintage 2009

 World Champion Classic Blanc de Blancs 2018 - Ruinart Blanc de Blancs Magnum

 World Champion Classic Rosé 2018 - Louis Roederer 2010 Brut Rosé Magnum

 World Champion Library Vintage 2018 - Rare Millésime 1998 Magnum

A teljes lista, Best in Class és további díjak a CSWWC oldalán tekinthető meg.