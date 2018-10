A maják ették, mi az arcunkra kenjük

Ha a sütőtökre gondol, mi jut először az eszébe? A töklámpás? A tökös pite? Netán a sütőtökös latte? A tök ősszel a konyha sztárja, ám sokkal több van benne, mint hinnénk. Számos egészségügyi előnye van, amelyek közül legalább kettő pont ebben az időszakban, vagyis ősszel és télen a legfontosabb.

A tök Közép- illetve Dél-Amerikából származik, már az inkák, az aztékok és a maják is szívesen fogyasztották. Ahogy kezdett elterjedni Európában, úgy lett az ősz kedvelt tápláléka.

Rosttartalma kiemelkedő, ami segíti az emésztést.

Eme csodás tulajdonsága miatt a táplálkozási szakértők a fogyással szokták összefüggésbe hozni: mivel a kalóriatartalma is alacsony jól illik a diétás étrendekbe.

Narancssárga színe a béta-karotin jelenlétére utal, amely a szervezetben A-vitaminná alakul. Ez elengedhetetlen a szem egészsége szempontjából.

Tartalmaz továbbá luteint és zeaxantint is, amely antioxidánsokról úgy gondolják, hogy segítenek megelőzni a szürkehályog kialakulását.

Az ősszel nemcsak a hideg idő, hanem a megfázás és az influenza időszaka is beköszöntött. Az A-vitamin a fertőzések és vírusok elleni küzdelemben is élharcos. A tökmagolaj pedig kiváló a különböző bakteriális és gombafertőzések ellen. Persze C-vitaminban is gazdag, amely szintén

az immunrendszerünk védelmére szolgál.

Plusz pont a sütőtöknek, hogy a béta-karotin miatt még a bőrünket is megvédi az UV sugárzástól. Sőt, még akár természetes arcpakolást is készíthetünk ¼ csésze sütőtökpüréből, 1 tojásból, 1 evőkanál mézből és 1 evőkanál tejből. Hagyjuk hatni 20 percig, azután mossuk le.

És ez még nem minden, hiszen csodás desszerteket is süthetünk belőle a bűnözős napokra!

Tökös kocka

Hozzávalók a kávékrémhez:

340 g tejszín

112 g tej

135 g tojássárgája

90 g porcukor

200 g tejcsokoládé

30 g kávé

3,5 g zselatin

Hozzávalók a kandírozott tökhöz:

200 g friss sütőtök

500 g víz

500 g cukor

Hozzávalók a mascarponekrémhez:

250 g tejszín

60 g tojássárgája

40 g cukor

1 csipet só

6 g zselatin

250 g mascarpone

Hozzávalók a narancsos csokoládébevonathoz:

200 g fehér csokoládé

1 g narancssárga ételszínezék, vagy ha természetesen szeretné, friss répalé

A kávékrém elkészítése:

Verjük fel a tojássárgáját a cukorral, majd öntsük át egy serpenyőbe a tejjel és a tejszínnel együtt. Főzzük 10 percig.



Vegyük le a tűzről, utána keverjük bele a csokoládét, a kávét és a zselatint. Jól dolgozzuk össze, és hagyjuk kihűlni.



Amint a keverék megszilárdul, egy nyomózsák segítéségével töltsük meg vele a jégkockatartó alját, és tegyük a fagyasztóba.

A kandírozott tök elkészítése:

Egy serpenyőben forraljuk fel a vizet és a cukrot. Az így kapott szirupba tegyük bele a kis kockákra vágott tököket, és lassan főzzük 15 percig.



Vegyük le a tűzről, és hagyjuk hűlni legalább 24 órán át. Másnap vegyük ki a szirupból, hagyjuk lecsöpögni, megszáradni.

A mascarponekrém elkészítése:

Főzzük össze a tojássárgáját, a cukrot, a sót és a tejszínt. Levéve a tűzről keverjük bele a zselatint, végül a mascarponét.



Legalább 24 órára tegyük hűtőbe, majd tálalás előtt körülbelül 5 percig verjük habverővel.

A sütemény befejezéséhez törjünk össze 50 gramm macaront. A kávékrémet vegyük ki a fagyasztóból, és rétegezzük rá a mascarponekrémet, a kandírozott tököt, végül a macaront.



Szúrjunk bele jégkrémpálcikát, és újra tegyük a fagyasztóba.

A narancsos csokoládébevonat elkészítése:

Olvasszuk fel a csokoládét, és keverjük bele a répalét vagy a narancssárga ételszínezéket.

Gyors mozdulattal mártsuk bele a fagyasztott kockaformát. Amint a bevonat megszilárdul, fogyaszthatjuk is.