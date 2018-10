Tudta ezt a gluténról?

Tudta, hogy külön rendelet szabályozza a vendégek tájékoztatását az étlapon szereplő ételek allergéntartalmával kapcsolatban? És azt, hogy a nem megfelelő tárolás miatt is allergénnel szennyeződhetnek be az élelmiszerek? Ezért nagyon fontos, hogy minden gluténmentes alapanyagot az eredeti csomagolásában, vagy jól elkülönítve, megkülönböztetett csomagolásban tároljunk. Ó, és persze arra is figyelni kell, hogy a gluténmentes ételek készítése során ne az a kötény legyen rajtunk, ami akkor is, mikor fehér lisztes pulton gyúrtunk pizzatésztát a család többi tagjának. De kezdjük mindjárt az alapoknál: mi is az a glutén? Egyáltalán mi a különbség az allergia és az intolerancia között? Mire kell ügyelnünk főzés vagy sütés során?