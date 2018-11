Meg akar szabadulni a hasi zsírtól?

A fokhagyma nemcsak a magyar, hanem az indiai konyha nélkülözhetetlen alkotóeleme is. Számos jó tulajdonsága van, ám a nőket ezek közül eggyel is képes levenni a lábukról. Hiszen azon túl, hogy izgalmassá és ínycsiklandóvá teszi ételeinket, csökkenti a vérnyomást és a gyulladást, valamint segíti az immunrendszer működését és a véráramlást, még a súlycsökkenésben is fontos szerepe van.

A fokhagyma Közép-Ázsiából származik, már az ókorban is használták fűszerként és gyógyhatása miatt. Jótékony tulajdonságaiért és az erős aromáért a benne található

körülbelül százféle kéntartalmú vegyület a felelős.

Rajtuk kívül a hatóanyagok közé tartoznak még az alliin és az alliináz, valamint egyéb vegyületek, például az allicin.

A legújabb tanulmány szerint a fokhagymában található B6- és C-vitamin, valamint a rost, a mangán és a kalcium mindegyike jelentős szerepet játszik a fogyásban. Sőt, elsősorban a hasi zsír eltüntetésében.

A fokhagyma fokozza a kalóriaégetést és étvágycsökkentő is; fogyasztásával csökken a farkaséhség érzete, később leszünk éhesek két étkezés között, és kevesebbet is eszünk. A Journal of Nutrition című folyóiratban megjelent tanulmány szerint pedig a vegyületei serkentik a test zsírégetését.

Emellett méregtelenítő is, tehát segíti a toxinok kiürülését a szervezetből, továbbá szabályozza az emésztést.

Hogyan lehet még inkább kiaknázni a benne rejlő lehetőségeket? Az első dolog, amit meg kell tennünk reggel: vágjunk apróra egy gerezd fokhagymát, és vegyük be egy pohár bő vízzel. Sőt, az is jó megoldás, ha

meleg vízhez adjuk hozzá egy kis frissen facsart citromlével, és úgy isszuk meg éhgyomorra.

Ám ne feledjük el, hogy nem szabad átesni a ló túloldalára sem: ne adagoljuk túl, maradjunk az arany középúton.

Ahhoz azonban, hogy teljes valójában élvezhessük, inkább nyersen fogyasszuk. Hő hatására ugyanis a kénvegyületek felbomlanak, amelyek a jótékony tulajdonságaiért felelősek.

Persze a fokhagyma önmagában kevés a hatékony eredményhez, ha nincs mellette egy megfelelő étrend és edzésterv, de az kétségtelen, hogy sokat tud lendíteni a fogyókúrán.