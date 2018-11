Így néznek ki imádott sztárjaink a való életben

A múlt héten kiderült, hogy a csodás alak, a csillogás és a siker ellenére imádott sztárjaink sem tökéletesek. Amikor nem tudják, hogy figyelik őket, ugyanúgy elengedik magukat, mint bármelyik átlagember. Persze emellett a lesifotósok olyan pillanatokat is lencsevégre kaphatnak, amelyek csak az időzítés miatt viccesek vagy kínosak. Ha minket fényképeznének evés közben, bizony rólunk is készülne pár olyan megmosolygtató felvétel, mint amilyen Betty White-ról vagy Miley Cyrusról. Heti gasztro-összefoglaló.

Ezek a képek bizonyítják, hogy a sztárok sem tökéletesek

Miley Cyrus úgy eszi a sült krumplit, mintha dühös lenne rá, ám Betty White sem tűnik épp boldognak, amikor beleharap a hot dogjába. Ezek a képek kétségtelenül bebizonyítják, hogy a sztárok sem tökéletesek. Képgaléria.

Meg akar szabadulni a hasi zsírtól?

A fokhagyma Közép-Ázsiából származik, már az ókorban is használták fűszerként és gyógyhatása miatt. Jótékony tulajdonságaiért és az erős aromáért a benne található körülbelül százféle kéntartalmú vegyület a felelős.

Számos további jó tulajdonsága van, ám a nőket ezek közül eggyel is képes levenni a lábukról. Hiszen azon túl, hogy izgalmassá és ínycsiklandóvá teszi ételeinket, csökkenti a vérnyomást és a gyulladást, valamint segíti az immunrendszer működését és a véráramlást, még a súlycsökkenésben is fontos szerepe van.

Mire figyeljünk piacozásnál?

Íme november hónap termései, illetve azok a zöldségek és gyümölcsök, amelyek az előző szezonból tárolhatóak.

Mi a tányér szélére piszkáljuk, Sandra Bullock meg imádja

Sandra Bullock még 50 év fölött is egészséges és gyönyörű. Ezt leginkább az étrendjének és az edzéstervének köszönheti. De vajon milyen alapanyagokat fogyaszt? Melyek a kedvenc ételei? Szokott bűnözni? Ó, de még mennyire!

Sandra diétájának egyik fontos összetevője a zöldség. Nem titok, hogy ezek sok esszenciális tápanyagot és vitamint tartalmaznak. Sokféle módon elkészíthetjük őket, ám a párolás az egyik legjobb választás, ha azt szeretnénk, hogy megőrizzék tápanyagtartalmukat. Ismerje meg Sandra Bullock étrendjét!

Ez a férfi a feje tetejére állította az egész világot - Képek

Angel Boraliev Bulgáriában él, és imád különböző gyümölcsöket, illetve zöldségeket faragni. Halloween alkalmából valami egészen elképesztő dologgal készült: megmutatta, hogy nem csak rémisztő tökökkel lehet ünnepelni.

Ez a forró csokoládé elűzi a stresszt - Videó

Már Nagy-Britanniában is engedélyezték a marihuána, vagyis a kannabisz orvosi célú felhasználását. Ebben a londoni kávézóban már ki is használták a legalizálását: kannabidiololajat adnak hozzá a forró csokoládéhoz.

Az elkészítése igen egyszerű. Először tesznek egy kanál kakaóport a csészébe, majd egy csepp CBD-olajat. Felöntik borsmentateával és matchás mandulatejjel, végül pedig néhány mentalevéllel és egy szép mintával díszítve szolgálják fel. Ismerje meg a kannabidiololaj jótékony hatásait!

Ebben az autóban pizzát lehet sütni

A Pizza Hut a 2018 Specialty Equipment Marketing Association Show-n (SEMA) mutatta be csúcstechnológiás teherautójának prototípusát, amelynek platóján egy miniatűr konyha van berendezve. Ám ez még nem minden.

A maják ették, mi az arcunkra kenjük

A tök Közép- illetve Dél-Amerikából származik, már az inkák, az aztékok és a maják is szívesen fogyasztották. Ahogy kezdett elterjedni Európában, úgy lett az ősz kedvelt tápláléka. Rosttartalma kiemelkedő, ami segíti az emésztést.

Eme csodás tulajdonsága miatt a táplálkozási szakértők a fogyással szokták összefüggésbe hozni: mivel a kalóriatartalma is alacsony jól illik a diétás étrendekbe. Narancssárga színe a béta-karotin jelenlétére utal, amely a szervezetben A-vitaminná alakul. Ez elengedhetetlen a szem egészsége szempontjából.

Kérdése van a helyes táplálkozással kapcsolatban?

A legrissebb adatok szerint a hazai lakosság tápláltsági állapota aggodalomra ad okot: Európában a legelhízottabbnak számítunk, illetve világviszonylatban is „előkelő" helyen állunk. Hogyan lehet ez ellen hatékonyan fellépni? Egyáltalán tudjuk-e, hogy a táplálkozással kapcsolatos kérdésekben kihez forduljunk, kitől kérjünk szakszerű tanácsot?

Tudta ezt a gluténról?

Tudta, hogy külön rendelet szabályozza a vendégek tájékoztatását az étlapon szereplő ételek allergéntartalmával kapcsolatban? És azt, hogy a nem megfelelő tárolás miatt is allergénnel szennyeződhetnek be az élelmiszerek? Ezért nagyon fontos, hogy minden gluténmentes alapanyagot az eredeti csomagolásában, vagy jól elkülönítve, megkülönböztetett csomagolásban tároljunk.

Ó, és persze arra is figyelni kell, hogy a gluténmentes ételek készítése során ne az a kötény legyen rajtunk, ami akkor is, mikor fehér lisztes pulton gyúrtunk pizzatésztát a család többi tagjának. De kezdjük mindjárt az alapoknál: mi is az a glutén? Egyáltalán mi a különbség az allergia és az intolerancia között? Mire kell ügyelnünk főzés vagy sütés során?

Egye azt, mint Jennifer Lawrence, Beyoncé vagy Rihanna

Gondolta volna, hogy míg mi a karfiolra fintorogva tekintünk, addig Rihannának az a kedvence, méghozzá curry-s csirkével? Vagy, hogy Beyoncé a teljes kiőrlésű lisztből készült, vegetáriánus pizzát szereti a legjobban? Íme 20 sztár és kedvenc ételeik.

Tartósítószer, gombaölő, ragasztó nem kell a teába

Volt idő, mikor az angoloknál megállt az élet teaidőben. Ma már nem. Ettől függetlenül szívesen fogyasztják egy kis tejszínnel vagy tejjel megspékelve. Persze mi, magyarok is lelkesen nyúlunk kedvenc bögrénk után egy esős vagy fagyos őszi délutánon, hogy felmelegítsük a testünk.

Az első fontos lépés, ha egészségessé akarjuk tenni a teánkat, hogy elbúcsúzunk a citromlétől. Miért? Nos, mert az olcsóbb fajták még életükben nem láttak citromot, a drágábbak pedig tele vannak tartósítószerrel. Egyik sem hangzik túl jól, nem igaz? Nézzük, mi kerüljön még bele – és mi ne.

Igya ki, majd nyalja el!

A forradalom a felespoharakat is elérte: van már jeges feles, gumicukorból és süteményből készült pohár, most pedig egy új versenyző szállt ringbe, hogy még az év vége előtt mindenki kedvencévé váljon. Ez a kemény cukorkából készült változat.

Pókláb roppan a fogunk alatt

A Cadbury World tehetséges csokoládékészítői már számos alkotással lenyűgözték a közönséget. Ezúttal egy óriási pókot hívtak életre – természetesen csokoládéból. Elég nagy és élethű ahhoz, hogy borsódzni kezdjen tőle a hátunk.