Bűnbe esünk miatta, mint Éva az Édenkertben

Minden évszaknak megvan a maga varázsa és termése. A nyár közeledtét az eper édes zamata, a végét a dinnye ledús húsa miatt várjuk. Ősszel érik a szőlő és a birsalma, a tökről nem is beszélve. Az év bármelyik szakaszáról legyen is szó, a piacok standjai és a boltok polcai rogyásig vannak a finomabbnál finomabb, illatosabbnál illatosabb zöldségekkel és gyümölcsökkel. Persze egyáltalán nem mindegy, melyiket vesszük le a polcról, hiszen a birsalma is csak akkor jó, ha a színe sárgába fordul: így érettebb, édesebb és puhább.

Amint elkezd érni a birs, a nagymamám már gyűjti is be, hogy kompótot készítsen belőle. Mindig lelkesen kínálja a finomságot a családnak, mi pedig hogyan is tudnánk ellenállni neki.

Ha azelőtt hullik le a fáról, hogy teljesen beérne, tehát még zöld és kemény, akkor tökéletes díszítő- és illatosítóelem a konyhában. A szekrény tetejére téve őszi hangulatot kölcsönöz a helyiségnek, amíg a gyomrunkba nem vándorol.

A gyümölcs érdekessége, hogy már az Édenkertben is feltűnik. Ugyanis az elbeszélések szerint a „bűnbe esés almája" is birs volt.

Az ókori görögök meg például a szeretettel és a termékenységgel hozták összefüggésbe. Éppen ezért az esküvői sütemények és torták alapanyaga volt. A friss házasok számára az elköteleződést jelentette.

A birsről azt is tudni kell, hogy az almánál magasabb a vitamin- és pektintartalma. Ez utóbbinak a szervezet méregtelenítésében van fontos szerepe, illetve gyulladáscsökkentő hatású. Élvezeti értéke nyersen egyáltalán nem kimagasló, ám főzés vagy sütés után kárpótol az első harapásért.

Amennyiben szeretnénk felhasználni, tisztítsuk meg a külsejét:

dörzsöljük le róla a pihés-szőrös részt. Ehhez használhatunk papírtörlőt. Ezután mossuk meg jó alaposan folyó víz alatt. Felvágás előtt élezzük meg a kést, és húzzunk gumikesztyűt, ha nem szeretnénk, hogy a birs megfogja a bőrünk.

Ha minden előkészületet megtettünk, lássunk munkához! Vágjuk négyfelé a gyümölcsöt, szedjük ki belőle a magházat és a hibás részeket, majd tegyük citromos vízbe.

Birsalmasajt, amely bűnre csábít

Ha meghalljuk a birsalma szót, rögtön a birsalmasajt jut róla eszünkbe. Pedig lekvár, csatni, befőtt, kompót is készülhet belőle,

ráadásul tökéletes süteményalapanyag.

De a belőle készült sajt minden babért learat. Holott egy igazi kalóriabomba! Egy diétagyilkos. Egy édes kényeztetés, amely bűnre csábít.

Hozzávalók a birsalmasajthoz:

2,5 kg birsalma

2 kg cukor

1 darab citrom

Elkészítés:

Amint előkészítettük a birsalmát – megmostuk és felvágtuk – tegyük egy lábasba. Öntsünk rá annyi vizet, hogy ellepje, majd főzzük puhára.



Szűrjük le, majd tegyük egy turmixgépbe, és pürésítsük. Adjuk hozzá a cukrot, facsarjuk bele az egyik citrom levét, és tegyük fel újra főni.



Akkor lesz kész, ha a gyümölcs rögtön megkocsonyásodik, amikor kiteszünk belőle egy keveset egy tányérra.



Béleljünk ki alufóliával egy magasfalú tepsit, és öntsük bele a masszát. Takarjuk le, és tegyük félre 3-4 napig.



Szeleteljük fel, és tálaljuk őrölt dióban megforgatva.



