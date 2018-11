3 boszorkányos trükk, amelyhez nincs szükség varázserőre

Nem kell boszorkánynak lennünk ahhoz, hogy trükköket használjunk a konyhában. Hiszen számos olyan praktika van, amely csiribí-csiribá és ráolvasás nélkül is működik. Ráadásul nem is akárhogy! Időt, pénzt és bosszúságot is spórolhatunk velük. Például lehet, hogy imádjuk a sütőben sült bacont, ám a tepsi alján maradt sok zsír nem valami gusztusos látvány. Mi ilyenkor a teendő? Nem, nem az, hogy többé nem sütünk bacont. Van ennél egy sokkal egyszerűbb módszer is a videóban.