Így kerülje el a kellemetlen vitákat a munkahelyen

Az emberek hangulata tükrözi a lelki állapotukat és a körülöttük zajló eseményeket. Ám még azok is képesek elveszteni az irányítást az érzelmeik felett, akik általában kiegyensúlyozottak. Ennek persze számos oka lehet – nemcsak testi, hanem akár lelki is. A hormonális egyensúly megbomlása vagy az egészségtelen életmód előidézhet rendszeres hangulatingadozást. Ez akár további kellemetlen helyzetekhez, kifakadásokhoz is vezethet. Ha szeretnénk elkerülni, jól válasszuk meg, milyen táplálékot veszünk magunkhoz.