Ötzi ette, az ókori költők verset írtak róla, mi meg vodkát keverünk bele

A palacsinta évezredek óta számos nemzet kedvenc fogása. Története a kőkorszakban, körülbelül 30 000 évvel ezelőtt kezdődött. A kutatók Ötzi, a jégember gyomrában is találtak palacsintára utaló maradványokat. Ötzi egy hozzávetőleg 5300 éves gleccsermúmia a kora rézkor idejéből. Az ókori Görögországban és Rómában a palacsintát búzalisztből, olívaolajból, mézből és aludttejből készítették. Az ókori görög költők, mint Cratinus és Magnes, még verset is írtak róla. Sőt, Shakespeare is megemlíti a drámáiban. A reneszánsz kori Angliában a palacsintát fűszerekkel, rózsavízzel, sherry-vel és almával ízesítették.