Ezt együk edzés előtt, ha ki akarjuk hozni magunkból a maximumot

A gránátalma számos egészségügyi előnnyel kecsegtet, mégis elsősorban édes íze miatt esszük. Amint sikerül áttörni a kemény kérget, és kikaparni belőle a magokat, nyert ügyünk van. Főleg akkor érdemes fogyasztani a rubinszínű gyümölcsöt, ha edzeni, sportolni járunk vagy fogyókúrázunk.

A finom, lédús, ékszerszerű gránátalmamagok tele vannak vitaminokkal, ásványi anyagokkal és rosttal. Különösen A-, C- és B-vitaminban, valamint kálicumban, káliumban és vasban gazdag.

Háromszor több antoxidáns van benne, mint a zöld teában.

C-vitamin-tartalma miatt főleg az őszi-téli, megfázós és influenzás időszakban ajánlott a fogyasztása.

Egy 2014-es és egy 2015-ös egereken végzett kísérlet során bebizonyították, hogy gránátalmával megelőzhető az állatok csontritkulása. Embereken még nem sikerült bebizonyítaniuk ezt az állítást.

Azt azonban igen, hogy az antioxidánstartalma miatt javíthatja a sportolók állóképességét

– a Journal of Nutrition and Metabolism tanulmánya szerint, amelynek során az önkéntes sportolók 500 milliliter gránátalmalevet kaptak 15 napon keresztül.

Emellett a gyümölcs magjai alacsony kalóriatartalmúak, ám rostokban rendkívül gazdagok, vagyis nemcsak méregtelenítés, hanem fogyókúra alatt is érdemes fogyasztani. A rostoknak köszönhetően

javítja az emésztés, fokozza az anyagcserét, és még a zsírégető folyamatokat is beindítja.

Vizsgálatok irányultak továbbá a gyümölcs gyulladáscsökkentő hatására is. A Journal of Research in Medical Sciences folyóiratban megjelent tanulmány szerint 2-es típusú cukorbetegségben szenvedő betegeken tesztelték az elméletet.

Az önkéntesek naponta ittak gárántálamalevet, 12 hét után pedig az eredmények igen pozitívak voltak: kevesebb gyulladásos marker volt a vérükben.

Bár ezek az eredmények ígéretesek, több kutatásra van szükség ebben a témában.

Vizsgálatok irányulnak a gránátalma és a memória kapcsolatára is, ám ezek még korai szakaszban vannak. Egy kísérlet során memóriapanaszos résztvevők 240 milliliter gránátalmalevet fogyasztottak naponta.

Négy hét után javult a teljesítményük a szóbeli és a vizuális feladatokban is.

Ez már elég indok, hogy beépítsük az étrendbe. Főleg, edzés előtt! Ráadásul, akkor is kiváló választás, ha nassolni van kedvünk. Édes íze miatt ugyanis kielégíti az édesség utáni vágyat, ám kevés kalóriát és rendkívül hasznos tápanyagokat tartalmaz.

Próbálja ki a következő receptet!

Gránátalmasaláta fűszernövényekkel

Hozzávalók:

1 citrom leve és reszelt héja

1 evőkanál gránátalmamelasz

1 evőkanál olívaolaj

1 kiskanál cukor

1 uborka, kockázva

2 nagy paradicsom, kockázva

110 g gránátalmamag

egy kis csomó petrezselyem, apróra vágva

egy kis csokor kapor, apróra vágva

egy kis csokor menta, apróra vágva

Elkészítés:

Egy tálban keverje össze a citromhéjat, a citromot, a gránátalmamelaszt, az olívaolajat, a cukrot, sózza és borsozza.



Adja hozzá az uborkát, a paradicsomot, a gránátalmamagot, a petrezselymet, a kaprot és a mentát. Forgassa össze, és fogyassza frissen – önmagában vagy köretként.