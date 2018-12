Egy pompás borokból álló karácsonyi csomag, amely társasjáték is lehet

Fantasztikusan izgalmas ajándékdobozt hozott forgalomba az ismert neszmélyi főborász, Kamocsay Ákos. A doboz hat Chardonnayt tartalmaz, amelyhez megfelelő leírás és poháralátét is tartozik, így a játékos kedvű borbarátok házi borkóstolót tarthatnak profi kalauzzal, ami még sokkal különlegesebbé teheti az ünnepi borozgatós estét.

Az egyedülálló, számozott válogatás fadobozban 5 dűlőszelektált chardonnay és az ezek házasításából készült Birtokbor kapott helyett.

A fadoboz magában rejt egy izgalmas és tartalmas kis füzetet, amely a dűlőleírások, Kamocsay Ákos beköszöntője mellett hasznos tippeket is tartalmaz milyen sorrendben és milyen hőmérsékleten kóstoljuk a borokat.

A csomag tartalmaz még egy kóstolólapot és egy kihajtható poháralátétet is, amelyek játékos élménnyé varázsolják a kóstolást.

A Neszmélyi borvidék különlegességét, sokszínűségét jelzi, hogy különböző fekvésű, talajösszetételű és mikroklímájú dűlők más-más jellegzetességet és stílust tudnak eredményezni, még azonos fajta és azonos évjárat esetében is" – mondja Kamocsay Ákos, és ezt most mindenki saját maga is leellenőrizhet.

Milyen borokat találunk a dobozban?

Általánosságban elmondható két jellemző. Az egyik, hogy a „prémium" megjelölés itt nem puszta marketingfogás, mert valóban kiemelkedő minőségű chardonnaykat rejt a csomag. A másik pedig, hogy döbbenetes különbségek vannak az egyes dűlőkről származó borok között.

Sok laikus kételkedik abban, hogy a termőhely érzékelhetően meghatározza a bor karakterét, szerintük ezt csak a „borsznobok" állítják. Számukra különösen tanulságos lehet egy ilyen összehasonlító kóstolás, ahol könnyen rájöhetnek arra, mekkorát tévednek.

A doboz borai a következők a borász rövid jellemzéseivel.

Meleges-hegy: könnyed elegancia

Keresztrét: trendi, önbizalommal teli, de a felszínen marad

Urbankó: elegáns, egyedi fűszerességű, odafigyelsz rá

Faragó: robosztus, lehengerlő, kicsit "elefánt a porcelánboltban"

Páskom: aki minden figyelmet magára vonz. Sokszínű, komoly.

Birtokbor: a mi házasításunk, maga a harmónia

A 10-től 2000-ig sorszámozott doboz interneten is megrendelhető.