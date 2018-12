A leghatékonyabb trükkök a karácsonyi hízás elkerülésére

A karácsony a szeretet ünnepe, de nemcsak a családi szeretetszint nő, hanem a szeretetháj is gyors gyarapodásnak indul. Az egy hónap alatt felszedhető kilók számát tekintve a december a toronymagas győztes, ezért érdekes kettősséggel gondolunk a karácsonyra: várjuk magát az ünnepet, de nem akarunk veszekedni családtagjainkkal az étkezés miatt, így viszont ünnepek után érzünk lelkiismeretfurdalást a kihízott ruhadarabok láttán. Dr. Gajdács Ágnes obezitológus szakorvos, a MediFat Klinika igazgatója elárulja, mit tehetünk a karácsonyi hízás elkerülése érdekében.

Tippek az ünnepi kalóriák megnyirbálására

1. Az ünnepi időszakban a legfontosabb hízás elleni fegyver az előre tervezés: néhány nappal előbb állítsuk össze az ünnepi étlapot. Ha az ételeket alakbarát verzióban tervezzük meg, jó receptek és megfelelő konyhatechnika esetén rengeteg kalóriát megspórolhatunk úgy, hogy senki sem veszi észre a turpisságot.

A halászlé például egy olyan étel, amely teljesen beleillik a fogyókúrás étrendbe, feltéve persze, hogy a szegedit készítjük el és nem a bajait! A szegedi halászlénél ugyanis a saját anyagával, a halhússal sűrítjük a levest, míg a bajai verzió tésztával készül. Az ünnepi asztalon is megállja a helyét a roston sült hal vagy zsemle nélkül töltött pulyka, párolt vagy sült zöldséggel, zöldségpürékkel, finom salátákkal.

A töltött káposzta rizs nélkül, hússal töltve szintén sikert arathat. A majonézes ételekben a majonézt mustárral ízesített tejfölre vagy összetört főtt tojásra cserélve szintén sok kalóriát lehet kiiktatni.

2. A sós vendégváró falatok és a sütemények etetik magukat, és sajnos az agyunk úgy működik, hogy az ilyen csipegetett ételeket nem regisztráljuk, és arra is kevesen gondolnak, hogy az alkohol szintén sok kalóriát tartalmaz, ezért többnyire alulbecsüljük az elfogyasztott kalóriamennységet.

3. Naponta legalább 1 órát mozgás akár 200-500 kalória megtakarítást jelent az energiaegyenlegünkben. Jó trükk, hogy előbb mozgunk, és aztán még mindig gondolkozhatunk azon, hogy tényleg azonnal be akarjuk-e kebelezni néhány felesleges falat formájában 10 másodperc alatt a fél- vagy egyórás mozgással elégetett kalóriákat.

Karácsonykor támad a falási roham

„Családi ünnepeken gyakrabban fordul elő a falási roham, amikor a teljesen jóllakás után még egy csomó süteményt magunkba préselünk, vagy több helyen többfélét fogyasztva jutunk el odáig, hogy a gyomrunkra ki lehet tenni a megtelt táblát. Egy-egy falási rohama bárkinek lehet alkalomadtán, ezt a rossz szokást viszont feltétlenül el kell különíteni egy új táplálkozási zavartól, a túlevéses zavartól. Ha a falási rohamok hetente minimum kétszer fellépnek hosszabb időn keresztül, és bizonyos idő (pl. 1 óra) alatt annyi étel kerül elfogyasztásra, ami meghaladja az átlag emberek által hasonló idő alatt elfogyasztott étel mennyiségét, ha akkor is túlesszük magunkat bizonyos ételekből, ha egyébként nem is voltunk éhesek, akkor fennáll a túlevéses zavar (Binge Eating) gyanúja. Ez az eltérés életkortól, nemtől független, akár a túlsúlyosok 30%-át érintheti, jellemzőbb azokra, akik rendszertelenül étkeznek.

A túlevést kiválthatják pl. a cukorban, zsírban gazdag ételek, vagy egyes érzelmek (pl. stressz, harag). A túlevéses zavar hozzájárulhat pl. a súlyfelesleg, cukorbetegség, magas vérnyomás, szívbetegség, magas koleszterinszint kialakulásához, leküzdésében fontos a viselkedésterápia, pl. a falási rohamot rendszeresen kiváltó ételek, italok, szituációk elkerülése" - árulja el Dr. Gajdács Ágnes.

Szeretetnyelv is lehet az etetés

„A karácsonyi hízás hátterében a túlzott kalóriabevitel mellett pszichés tényezők is szerepet játszhatnak. A táplálkozást ugyanis nem belső ingerek (éhség, jóllakottságérzés), hanem külső tényezők (pl. étel látványa, családi ünnep stb.) is irányítják, a családi szokásrendszerről nem is beszélve. A karácsony ráadásul az együtt evésről, a finom ételekről, a hagyományos családi kedvencek élvezetéről is szól, hiszen így fejezzük ki a szeretetet, a családhoz tartozást. Ha bármelyik családtagunknak az etetés a szeretetnyelve, akkor az étel visszautasításával vagy a szokottnál kisebb adag fogyasztásával akár meg is bánthatjuk pl. a nagymamát vagy a szüleinket. A betegség miatti speciális diétás előírásokat valószínűleg elfogadják, ahhoz viszont nagyobb tolerancia kell a család részéről, hogy a fogyókúrás törekvéseinket is támogassák.

Pedig az baj, ha az étel fontosabb szerephez jut, mint a szeretet, melyet jelképez. Ilyenkor jön a tukmálás: „Legalább kóstold meg, ha ennyit fáradtam vele...”, „Egy kanállal csak nem fog ártani...”, „Tényleg csak ennyit akarsz enni?”, „ És ki fogja megenni a hétféle süteményt?”.

Nagy kérdés, hogy egy etetős szituációból hogyan tudunk jól kimenekülni. Az egyik lehetőség a virtuális evés, amikor megkóstoljuk a finomságokat, így nem bántjuk meg a kínálót, de mindenből csak egy-két falatot eszünk, vagy akár el is csomagoltathatjuk az ételt. Nem ajánlott ez a megoldás, ha a megkóstolt étellel, itallal kapcsolatban függők vagyunk, és nem tudunk leállni egy falat vagy korty után.

A másik lehetőség a figyelemelterelés, amikor egy izgalmas, mindenkit érdeklő témával elvonjuk a figyelmet arról, hogy mit és mennyit eszünk. A fogyókúra sikerét gyakran a témával kapcsolatos korlátozó hiedelmek bojkottálják, melyek a családi szokás-, és hiedelemrendszerből származhatnak.

Jó alkalom minden családi összejövetel arra, hogy tudatosan felismerjük ezeket a hiedelmeket (pl. „mindent meg kell enni a tányérból", „mi jó étvágyú család vagyunk", „az a csinos, akin van mit fogni"), és egy személyre szabott, komplex fogyókúra részeként ezektől is megszabaduljunk" - tanácsolja Dr. Gajdács Ágnes obezitológus szakorvos, a MediFat Klinika igazgatója.