Ha csak egy dolgot lesünk el az olasz konyhából, ez legyen az

Ha meghalljuk az Olaszország szót, az első, ami eszünkbe jut, az a pizza. A második a spagetti, a harmadik pedig talán a lasagne. Jó sok sajttal, forrón tálalva. Szerencsésnek számítanak azok, akik szeretik a finom ételeket, a változatos gasztronómiát, szívesen próbálnak ki új ízeket, és ezért még utazni is hajlandók. Másoknak azonban csak a vágyakozás marad, na meg persze a kreativitás, hiszen néhány recept segítségével utazás nélkül is elleshetjük más nemzetek legkedveltebb fogásait. Ilyen az olasz konyha egyik gyöngyszeme, a parmigiana di melanzane is.