Innen tudhatja, hogy jó rizst vásárolt

A japán konyha Magyarországon is egyre nagyobb népszerűségnek örvend. Gombamód szaporodnak a szusibárok, a jakitoriéttermek, a ramenesek és az izakayák a főváros, sőt a vidéki nagyvárosok utcáin is. Ma már azonban nem feltétlenül szükséges étterembe mennünk, hogy élvezzük a japán gasztronómia nyújtotta örömöket. Az alapanyagok ugyanis akár már a nagyobb élelmiszeráruházakban is beszerezhetők. Sőt, még a legkülönlegesebb hozzávalókért is elegendő a legközelebbi ázsiai üzletet felkeresnünk. Érdemes tehát otthon is próbálkozni kedvenc japán fogásaink elkészítésével. Hogy ne okozzon gondot a megfelelő hozzávalók kiválasztása, hazánk egyik legismertebb japán séfje, a MakiFood főzőiskola tulajdonosa, Maki Stevenson ad most néhány tanácsot.