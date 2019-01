Így lehet gyorsan lefogyni az ünnepek után

A múlt héten megtaláltuk a leghatékonyabb fogyókúrát. Először megnéztük, mennyire válogatós II. Erzsébet királynő, hogy követhessük a példáját. Azután átlapoztuk a világ 10 legundorítóbb ételét, hogy az a kis étvágyunk is elmenjen, végül pedig rájöttünk, hogy létezik egy csodaital, amelyet szinte bármelyik boltban beszerezhetünk: felgyorsítja az anyagcserét, így segíti a fogyást. És ha mindez nem lenne elég, még néhány hasznos tanáccsal is sikerült gazdagodnunk. Heti gasztro-összefoglaló.

Ennyire válogatós II. Erzsébet királynő

Azt már eddig is tudtuk, hogy a brit királynő csak nagyon kevés keményítőtartalmú ételt hajlandó megenni. A tészta és a burgonya például tiltólistás, ráadásul a fokhagymáért sincs különösebben oda. Ám ez még nem minden.

Innen tudhatja, hogy jó rizst vásárolt

A japán konyha Magyarországon is egyre nagyobb népszerűségnek örvend. Gombamód szaporodnak a szusibárok, a jakitoriéttermek, a ramenesek és az izakayák a főváros, sőt a vidéki nagyvárosok utcáin is. Ma már azonban nem feltétlenül szükséges étterembe mennünk, hogy élvezzük a japán gasztronómia nyújtotta örömöket. Az alapanyagok ugyanis akár már a nagyobb élelmiszeráruházakban is beszerezhetők.

Magyarországon a japán típusú rizst gyakran szusirizsnek nevezik – ez azonban nem jelenti azt, hogy mást ne készíthetnének belőle. Gondoljunk például a japán rizses egytálakra, a donburikra, amelynek alapját is ez képzi. A rizs kiválasztásánál fontos szempont, hogy a szemek ne legyenek nagyon töredezettek vagy sárgák. A cikkből kiderül, miért.

Ez a trükk megvédi az ítélkező tekintetektől - Videó

Még akkor is jólesik egy pohár rövidital egy fáradt napon, ha egyébként nem sűrűn áldozunk az alkohol istenének oltárán. Ezzel a trükkel könnyedén elrejthetjük az árulkodó üvegeket.

Felszaladt néhány kiló az ünnepek alatt?

A karácsony és a szilveszter nagyon jó indok arra, hogy szabadságra küldjük a mértékletességet, és annyit együnk, amennyi belénk fér. Vagy annál is többet. „Csak még egy bejgli" felkiáltással rohamozzuk meg a konyhát, végül azonban sem a kókuszgolyónak, sem a baconbe tekert karajnak nem tudunk nemet mondani. Holott tudjuk, mi lesz ennek a történetnek a vége: január elején rettegve állunk rá a mérlegre. Vagy mégsem?

Először is felejtsük el a koplalós diétákat – nem kell éheztetnünk magunkat ahhoz, hogy elérjük a vágyott alakot. David Hack, a Vissza az alapokhoz táplálkozási útmutató szerzője szerint fontos tisztázni, hogy a túlsúly nem (csak) a mi hibánk. Túl sok feldolgozott, magas kalóriatartalmú és egészségtelen étel vesz minket körül, és sokszor nem tudjuk, mit viszünk be a szervezetünkbe. Persze azért van beleszólásunk a dolgokba, hiszen egy valamit azért megtehetünk.

Javítja az anyagcserét, segíti a fogyást, és még finom is

A zöld tea ma kétségkívül az egyik legnépszerűbb ital. És van egy csomó nyomós okunk még többet inni belőle: erősíti és megőrzi a szív egészségét, segíti az anyagcserét, így a hatékony fogyókúra szerves része.

Mióta gyógyszer az alkohol?

Legyen szó megfázásról vagy influenzáról, mindenki a saját módszerére esküszik. Vannak, akik a gyógyszerekben hisznek, míg mások pálinkával és hagymával veszik fel a harcot a kellemetlen tünetek ellen. A lényeg: hatékony legyen. Ezt a módszert azonban még csak kevesen próbálták – legalábbis a megfázás kezelésére.

Mi az emberek kedvence az ünnepek alatt? A forró puncs, vagyis a hot toddy. Elsősorban íze miatt isszuk, pedig valójában élharcos a megfázás kezelésében is. Az eredeti recept whiskey-t, forrásban lévő vizet, mézet és citromot tartalmaz. Na, de mióta gyógyszer a whiskey?

10 sztár, aki egykor a McDonald'sban dolgozott - Képek

Sikeresek, gazdagok és híresek. Legalábbis most. Egykor azonban ők is ott kezdték pályafutásukat, ahol bármelyikünk kezdhetné: a McDonald'sban.

Golden Globe 2019: ezt eszik és isszák a sztárok

76. alkalommal rendezték meg 2019. január 6-án a Golden Globe-gálát Los Angelesben. A házigazdák: Sandra Oh színésznő és Andy Samberg színész voltak. Most pedig arra is fény derül, mit ettek és ittak a sztárok a világhírű díjátadón.

A menüt ebben az évben Matthew Morgan, a The Beverly Hilton Hotel vezető szakácsa állította össze. A séf főfogás gyanánt chilei tengeri sügért álmodott meg fekete rizzsel, spárgával és sült répával. Camilla Belle színésznő pedig saját koktéllal készült.

Így halmozzák az élvezeteket a mexikóiak

Az enchiladas egy mexikói étel, amely street foodként kezdte pályafutását, ma pedig már a mexikói konyha szerves része. Rendkívül gazdaságos fogás, hiszen a megmaradt hozzávalókból készítették el, mint a maradék csirkehús, sajt vagy zöldség. Na, de vajon mi ez pontosan?

A világ 10 legundorítóbb étele

Ami nekünk ínyencség, arra mások fintorognak, és amiről mi hallani sem akarunk, az másoknak örök kedvenc. Furcsa belegondolni, hogy jóízűen szürcsöljük a skorpiólevest vagy esszük a büdös, erjesztett halat, pedig valahol bizony ezek kerülnek főfogásként az asztalra. Lássuk, mely a világ 10 leggusztustalanabb étele.

10. Escamoles: A mexikói kaviárnak is nevezett étel a Liometopum aniculatum nevű hangya lárváiból készül. Ezeket az agávé és a mague növény gyökereiről szedik. Beszerzésük nagyon egyszerűnek tűnik: a férfiaknak mindössze két méter mélyre kell leásni, hogy be tudják gyűjteni a lárvákat. És ez még távol van a jéghegy csúcsától.

Ha csak egy dolgot lesünk el az olasz konyhából, ez legyen az

Szerencsésnek számítanak azok, akik szeretik a finom ételeket, szívesen próbálnak ki új ízeket, és ezért még utazni is hajlandók. Másoknak azonban csak a vágyakozás marad, na meg persze a kreativitás, hiszen néhány recept segítségével utazás nélkül is elleshetjük más nemzetek legkedveltebb fogásait.

Elképesztő, mennyit bénáznak ezek az emberek - Videó

Hogyan kell kivit pucolni? Nagyon egyszerű. Valójában több módja is létezik: késsel, hámozóval, félbevágás után egy kanállal vagy egy pohárral. Ezek az emberek azonban nem jönnek rá a zöld gyümölcs nyitjára.

Erre használja a cukrot az ausztrál művész - megdöbbentő képek

Az ausztrál művész, Tanya Schultz, egy édes és színes világba kalauzolja el az embereket. Káprázatos padlóművészeti alkotásokat hoz létre. Művei nemcsak édesnek tűnnek, hanem azok is, ugyanis cukorból készülnek.

Hihetetlen dolgot tesz ez a lány - Képek

Maria A. Aristidou elsősorban kávéval készített festményeivel vált ismertté, ám hamarosan új projektbe kezdett: híres festményeket elevenített meg tortákon.