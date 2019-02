Aki azt hiszi, hogy a gluténmentes lisztek fogyókúrásak, téved

Cöliákia, búzaallergia és glutén okozta különféle tünetek. Ha az ember azt hallja, hogy valamilyen allergiája vagy érzékenysége van, általában azonnal kétségbeesik. Persze ez érthető, hiszen egy teljesen új étrendre kell berendezkednie, és az első lépések itt is elég nehézkesek. Sok a tévhit és a tanácstalanság. Sokaknál azonban itt még nincs vége a történetnek. Ezekhez a problémákhoz még számos más is jöhet, mint az inzulinrezisztencia, a tejallergia vagy az élesztőre való érzékenység. A baj nem jár egyedül – szokták mondani. Én azonban még annyit hozzátennék, hogy általában a kétségbeesés kíséri útját. Legalábbis eddig így volt, de ma már van élet mindenmentes diétával is. Erről beszélgettünk Kiss Monával, aki speciális gasztroblogger, táplálkozási tanácsadó és író. Nem mellesleg: ő aztán tudja, milyen teljesen mindenmentesen élni.