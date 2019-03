Kíváncsi, hol tudja beszerezni a legjobb áron a mentes termékeket?

Belépünk a bioboltba vagy a bevásárlóközpontba, és annyi mentes termék tárul a szemünk elé, hogy szinte választani is képtelenek vagyunk. Manapság már nagyon jó helyzetben vannak az allergiától vagy intoleranciától szenvedők – még, ha nem is tudják. Néhány évtizede ugyanis, akinek ilyen problémája volt, nem igazán tudott az alternatívák és a helyettesítő termékek közül válogatni. Merthogy nem volt mi közül.

Mikor hét évvel ezelőtt elkezdtem a diétát, még igen kevés mentes termék volt a piacon. Ha jól emlékszem két gyártó lisztkeverékeit kezdtem el próbálgatni, de szó szerint próbálgatni, mivel az első hat hónapban, azaz fél évben javarészt a kukának sütöttem

– emlékszik vissza Kiss Mona, speciális gasztroblogger, táplálkozási tanácsadó és író.

„Vagy megettem úgy az elkészült ételt, ahogy volt, mert próbáltam a félresikerült dolgokat is felhasználni – még akkor is, ha nem fűlött hozzá a fogam. Hiszen ezek az alapanyagok ugye nem olcsók, így azért drága mulatság volt a kísérletezés."

„De ahogy telt az idő, úgy jelent meg a piacon is egyre több termék. A lisztkeverékek közül is egyre több fajta, több márka bukkant fel a boltok polcain vagy a vásárok kínálatában. Forgalomba kerültek továbbá a céllisztek is, ami azért nagyon jó, mert így például egy linzer vagy fánk elkészítéséhez csak egy két dologra van szükség.

Eleinte elég nehéz volt a termékek beszerzése: még a nagy bevásárló központokban is egy gyártó maximum egy-két terméke volt kapható.

Például, ha visszamegyünk az időben tíz-húsz évet, akkor a kukorica- vagy rizsliszten kívül nem is nagyon volt más. De mára már annyira kinőtte magát a piac, hogy a különféle lisztektől a kekszeken át a kész, csomagolt kenyerekig bármit be tudunk szerezni mentesen."

Ez mind szép és jó, hiszen így az allergiától és intoleranciától szenvedők is tudnak teljes életet élni. Na de hol tudják beszerezni ezeket a mentes termékeket?

Bár már igencsak sok webshop működik – ami szuper dolog –, én mégis úgy gondolom, az embernek hiányzik, hogy megfoghassa, megnézhesse, megtapinthassa a terméket. Legalábbis én ilyen vagyok.

Sajnos azonban vidéken az a tapasztalat, hogy a diétázók még mindig falakba ütköznek. Néha nem marad más, csak a webshop vagy a hosszú autóút a legközelebbi nagy bevásárlóközpontig – még akkor is, ha az legalább egy órára van.

Persze Budapest területén egyre inkább nő a mentes boltok és pékségek száma, ami nagyszerű, ám ehhez képest a vidék még mindig lemaradott egy kissé. A 18. kerületben például Kiss Monát is megtalálják az érdeklődők a Tündér Tanyán,

ahol személyesen is kérdezhetnek tőle, illetve egyéni allergiákra is tud ajánlani termékeket.

„A másik nagy segítség a mentes vásárok megjelenése. És ami külön öröm számomra, hogy az egyik ilyen kezdeményezésnek ráadásul a részese is lehetek. 2017-ben elindult a Csak a Mentes vásársorozat, amelynek én vagyok az egyik szakmai partnere."

Egy ilyen vásáron belül rengeteg kiállító van, ahol aztán tényleg nagyon nagy a felhozatal, a kedvezmények és a workshopok.

Ezek nagy segítséget jelentenek azok számára, akik még csak most ismerkednek a diétával, de azoknak is, akik már öreg harcosnak számítanak a mentes életben. Hiszen a kedvezményeknek köszönhetően jó áron tudják beszerezni a szükséges termékeket – akár nagyobb mennyiségben is.