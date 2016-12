Miért eszünk szilveszterkor virslit?

Számos szilveszteri szokás hátterében komoly hagyományok állnak, ezért úgy gondoltuk, biztosan a virslizésnek is van valami oka. Nincs.

Újévkor lencsét kell enni, meg malacot, hogy sok pénzünk legyen, csirkét semmiképpen, mert elkaparja a szerencsénket, ezt mindenki tudja. De vajon van valami a nagyon jellemző virslifogyasztás hátterében is? Úgy tűnik, semmi, így akár abba is hagyhatjuk.

Legalábbis minden forrás azt állítja, hogy nincs semmi értelme. Vélhetően leginkább a malac vagy sertésevéssel lehet összefüggésben, elképzelhető, hogy van valami köze az olcsósághoz és a könnyebb elkészíthetőséghez is.

Bőrös az igazi Forrás: Táfelspicc

Egyes vélemények szerint éjfél előtt nem is szabad virslit enni, de őszintén szólva velünk már többször előfordult, hogy megtettük. Az viszont mindenképpen jó hír, hogy a gyártói és kereskedői statisztikák szerint virsliben is egyre inkább a minőségi termékek irányába tolódik a fogyasztás. Az már más kérdés, hogy valójában mennyi malac vagy sertés van a szilveszterkor megevett termékben, tekintettel rá, hogy a szója, a baromfi és a marha is a kategória népszerű alapanyaga.

Ha jó virslit szeretne, már a boltban olvassa el az összetevőket. Keresse azt, amelyikben a legtöbb hús és a legkevesebb adakékanyag van. Ha lehet, ne azt válassza amelyikben szója vagy mechanikusan szeparált hús - csúnevén fehér takony található.

Figyelem: a békebeli, nosztalgia, mangalica fogalmak nem szerepelnek a Magyar Élelmiszerkönyvben, jelentésük törvényileg nem körülhatárolt, magyarán hiába hangzik jól, a minőséghez nincs közük.