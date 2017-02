Négy színben kapható a Lego-burger

Ha annyira szereti a Legót, hogy legszívesebben megenné, a Fülöp-szigeteken most már kipróbálhatja hamburger formában.

Azt eddigi is tudtuk, hogy a Lego építőjátéknak számtalan felnőtt rajongója is akad, de az eléggé ritka, hogy valaki egy egész éttermet szenteljen a témának.

A hús is szögletes Forrás: youtube

A Fülöp-szigeteki Brick Burger tulajdonosa pont ezt tette, úgyhogy most már ez is létezik a világban. A négyféle színben (sárga, fekete, narancs és piros) elérhető burgerek mellett más, film ihletésű fogások is elérhetőek az étteremben.

Forrás: youtube

A Darth Burger nevű kreáció például karamellizált hagymát, tejfölt, gombát és szalonnát tartalmaz - nekünk nem feltétlenül ez jutna eszünkben a Vader nagyúrról, de ízlések és pofonok.

Most már csak az a kérdés, hogy miután a világsajtó felkapta az éttermet és híre eljut a Lego márka tulajdonosához is, az mit szól hozzá.