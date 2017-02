Michelin-csillagos vegán burger? Állítólag finom

Úgy tűnik, a vegánoknak sem kell már nélkülözniük a hamburger örömeit, mert Amerikában kifejlesztették a tökéletes húsmentes burgert. Mostantól egy Michelin-csillagos étteremben is elérhető.

Az Impossible, azaz lehetetlen névre keresztelt hamburgerről már eddig is sokan áradoztak, hogy mennyire finom és milyen tökéletes élményét adja a burgerezésnek. Most azonban, hogy a Public nevű Michelin-csillagos étterem is kínálja, már tényleg biztosak lehetünk benne, hogy tud valamit.

vegán hamburger Forrás: Impossible Foods

A hamburger gabonafehérjéből, kókuszolajból és egy heme nevű molekulából készül, amely a marha színét és fémes ízét biztosítja különben. Állítólag még elég rágós is, hogy a hús érzését visszaadja.

Brad Farmerie, a Public séfje is megadta magát a trendnek és az Impossible minőségének, ezzel még magasabb szintre emelve a vegán fogást.

A hamburgert egyébként az Impossible Foods nevű vállalkozás fejlesztette ki, amelyet Bill Gates is támogat. A cég szerint egy hamburgert 95 százalékkal kevesebb forrás felhasználásával állítanak elő a hagyományos burgerekhez képest.