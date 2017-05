Rántott hússal táncolók a jencsi ételkarneválon

Az ember azt gondolná, hogy abban az országban, amelyben az év minden napján éjjel-nappal zajlik az utcai ételfesztivál (értsd: Kínában az összes utcasarkon valaki főz valamit), teljesen felesleges meghirdetni egy street food karnevált. A Csilin tartománybeli Jencsiben mégis megpróbálkoztak ezzel, és a négy napon át tartó rendezvény átütő sikert aratott. Az egymás sarkát taposó emberek önfeledten tolták magukba az olajtól csöpögő rántott húsokat, miközben az utcai szakácsok a helyi slágerlista dalaira ropták a táncot – kezükben az ételekkel. Képriport a jencsi street food karneválról.

A jencsi utcai ételfesztivált a Wanda Pláza melletti téren rendezték. Amint látható, nemcsak az ételek kinézete és minősége a fontos, de az sem mindegy, milyen a fizimiskája annak, aki árulja őket.

Meg aztán az sem mindegy, hogy a zsírfelhőben ácsorgó húsos milyen produkcióval tudja magához édesgetni a vendégsereget.

A pálcikára azért teszik fel a sült húsokat, mert így nem kell tányért adni, nem kell mosogatni, plusz kevesebb lesz a műanyag hulladék. Ezen a pálcikán sült csirke figyelt.

Ami szintén megfigyelhető volt, hogy mennyire sok olajban sütik ezeket az ételeket. Lehetne ebből sokkal kevesebb, de ez eszükbe se jut. Csak öntik bele a sütőbe vödörszámra.

Aztán olyanok is akadnak, akik Pierre Richard filmjein nőttek fel. A kissé hiányos öltözetű úriemberen nem a Csilin tartománybeli népviselet feszül, hanem olyan meleg van a sercegő olaj felett a sátorban, hogy másképpen ezt nem lehet kibírni.

Okostelefonok nélkül az élet és a karnevál sem ér semmit.

Az sem mindegy, hogyan csepegtetjük le a húsról az irgalmatlan mennyiségű olajat. Így.

Van, amikor a riporter is bajban van, mert fogalma sincs arról, hogy mit akarnak megetetni vele. Megkérdezni sem tudja, mert nem beszél kínaiul. Vagyis mandarinul. Vagy kantoniul. De aztán nyomoz egy kicsit, és megtudja, hogy ez a csodálatosság a durián. Irtó büdös, gyakorlatilag csak feldolgozva lehet megenni, de alapvetően nem európai nyelvnek való. Készül azonban belőle mártás, fűszer, sőt jégkrém is, a durián fa részeit pedig alkalmazzák a népi gyógyászatban, láz és sárgaság ellen is nagyon hasznos.

Tódul a nép, dől a lé. Mondjuk az nem annyira higiénikus, hogy az eladó ugyanazzal a kézzel fogja meg a pénzt és az ételt is, de errefelé kicsire nem adnak.

De akad olyan mesterszakács is, akinek tényleg semmi nem jó. Előtte "szezámmagos" rántott csirke. Kissé másképp néz ki, mint amit odahaza megszoktunk.

Különlegesnek tűnt a forró olajban fürdetett tészta. Ez is úgy néz ki, mintha kirántották volna, holott az íze olyan, mint a fánké, csak itt pálcára tűzik. Aztán jönnek a gyerekek, és hatalmas mosollyal tömik a szájukba.

Az este közeledtével szépen hazament mindenki. Hogy aztán másnap minden kezdődjön elölről.