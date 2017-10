Már az első napon malackodtunk Békéscsabán

A csabai kolbász fontos ügy. A csabai kolbász hagyomány, intézmény, elsősorban pedig finom és egészséges élelmiszer. Erről is szól a kolbászfesztivál a békési megyeszékhelyen, idén már a 21. alkalommal rendezik meg, és persze a kolbász mellett a buli is fontos része az eseménynek. Az Origo Fesztiválturistái pedig a nagy nyári menetelés után az őszi-téli szezonban is elszántan kutatják fel a legjobb magyar fesztiválokat. Békéscsabán rögtön fontos feladatot kaptak, a nemzetközi szárazkolbász versenyen vettek részt a médiazsűri munkájában.