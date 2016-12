Új életre kel a szerencsehozó újévi lencse

A lencse sokkal hálásabb, alkalmazkodóbb és színesebb egyéniség annál, hogy minden évben egyféleképpen együk: szereti a fűszereket, gyümölcsöket, érdemes vele kísérletezni, hogy minden arcát megmutathassa.

Vajon miért nem eszünk egész évben lencsét, miért csak új évkor muszáj, mikor a lencse finom, egészséges, olcsó alapanyag, ráadásul eszméletlenül sokféleképpen felhasználható? Rejtély, mert a legklasszikusabb, füstölt húsos alapfőzelék is van annyira jó, hogy akár egész télen szerepeljen az étlapon, és akkor még nem beszéltünk a vörös lencsés indiai dahlokról, török ragukról, a salátákról és a levesekről. Lencsézünk elsején és egész évben – ezerféleképpen.

A lencse barátai

A lencséhez remekül passzolnak a hazai hagyomány által diktált alapanyagok, a hagyma, babér, füstölt húsok és kolbászok, valamint az ecet, de még rengeteg más is.

A török–arab konyhában is van hasonló étel Forrás: Ács Bori

A lejjebb felsorolt recepteken túl friss zöldfűszerekkel, gombákkal, különösen vargányával csodálatos, de jól mennek hozzá a savanykás, citrusos ízek, a narancs és a citrom, sőt a mandarin is. Érdemes hozzákeverni olajos magvakat, diót vagy mogyorót is, nagyon megy mindkettő a lencse saját ízéhez.

Áztatni vagy nem áztatni?

Ahogy korábban a babbal kapcsolatban is megírtuk, a lencsét sem muszáj beáztatni, meg lehet főzni áztatás nélkül is, ha a szilveszteri bulizás előtt valakinek esetleg nem a másnapi főzeléken járt volna az esze. Az a különbség az áztatás és nem áztatás között, hogy utóbbi esetben könnyebben szétesnek főzés közben a szemek, salátakészítésre tehát nem igazán alkalmas ez a módszer, főzelékhez viszont simán megteszi.

Padlizsános török lencseragu

Ez a recept egy török klasszikus, a mualle egyszerűsített változata, nagyon gazdag, napokig elálló, igazi másnaposbarát étel. A hozzá való gránátalmaszirupot közel-keleti fűszerboltokban, különleges élelmiszereket árusító üzletekben keressék.

Egy keleti lencserecept Forrás: Ács Bori

Alapanyagok:

olívaolaj

1 közepes padlizsán

200 gramm lencse

1 vöröshagyma

1 dl passzírozott paradicsom

1 kiskanál őrölt pirospaprika

só

1 evőkanál gránátalmaszirup

friss gránátalmaszemek

A padlizsánt felkockázom, besózom, és állni hagyom. A hagymát finomra aprítom, hozzáadom a paprikát, a paradicsomot és a lencsét, felöntöm annyi vízzel, hogy bőven ellepje, és alacsony lángon rotyogtatni kezdem.

Gránátalma és lencse Forrás: Ács Bori

A padlizsánt közben papírtörlővel letörölgetem, és egy külön, nagyon felforrósított serpenyőben megpirítom. Amikor szép színt kaptak a padlizsánkockák, a lencséhez keverem őket. Hozzáadom a gránátalmaszirupot is, és alacsony lángon addig főzöm, míg a lencse meg nem puhul. Tálaláskor friss gránátalmaszemekkel szórom meg.

Édesburgonyás vöröslencse-főzelék

Valahol a főzelék és a dahl között helyezkedik el ez az indiai jelleggel fűszerezett lencseétel állaga. Nem főzelék, mert annál sokkal gazdagabb, összetettebb ízű, mégis hasonlít rá, amennyiben a levesnél sűrűbb állagú, főtt zöldségételről van szó. A vörös lencse nagy előnye, hogy körülbelül tíz-tizenöt perc alatt megfő, tehát akkor is el lehet készíteni, ha az utolsó pillanatban jöttünk rá, hogy azonnal kell valami lencséset rittyenteni, különben szegények maradunk egész évre.

Fűszeresen, csípősen, édeskrumplival Forrás: Ács Bori

Alapanyagok:

1 evőkanál vaj

250 gramm vörös lencse

2 közepes édesburgonya

1 gerezd fokhagyma

1 fej vöröshagyma

1 ujjnyi friss gyömbér, lereszelve

1 kiskanál kurkuma

1 kiskanál őrölt rómaikömény

1 kiskanál garam masala fűszerkeverék

só

friss vagy szárított csili

1 liter víz

a tálaláshoz sűrű joghurt

Az édesburgonyát megpucolom és felkockázom. A vajat egy nagy lábosban megolvasztom, belekeverem a finomra aprított vöröshagymát. Amikor üvegesre párolódott, hozzáadom a felaprított fokhagymát és a többi fűszert. A csilit aszerint, mennyire szeretném a végeredményt csípősre hangolni, magozom, vagy nem.

Az indiai verzió Forrás: Ács Bori

Egy percig kevergetve együtt pirítom a fűszereket a vajas hagymával, majd belekeverem a lencsét, az édeskrumplit, és felengedem a vízzel. Alacsony lángon rotyogtatva puhára főzöm, ha kell, közben pótolom a vizet. Sűrű joghurttal lecsepegtetve tálalom. Mellé sütök néhány lepénykenyeret, vagy egyszerű párolt rizst főzök.

Sült céklás lencsesaláta

A legfontosabb, hogy pergősre, és nem szétesően puhára sikerüljön főzni a lencsét. Ehhez elég odafigyelni főzés közben: akkor jó, ha már nem kemény, de még nem is omlottak szét a szemek. A lencsesaláta más sült zöldséggel, például sütőtökkel is remekül működik.

Sült céklával, fetával Forrás: Ács Bori

Alapanyagok:

200 gramm lencse

3 közepes céklagumó

100 gramm feta sajt

Az öntethez:

2 evőkanál balzsamecet

3 evőkanál olívaolaj

só, bors

A céklákat egyenként alufóliába csomagolom, és 200 fokosra előmelegített sütőbe teszem. Körülbelül egy óra alatt puhára sütöm. Ha megpuhult, kiveszem, kicsomagolom, és hagyom langyosra hűlni. A lencsét egy éjszakára beáztatom, leöblítem, majd annyi sós vízben, amennyi bőven ellepi, felteszem főni.

Lencse, salátának Forrás: Ács Bori

Ha felforrt, nagyon alacsonyra veszem a lángot, elég, ha csak alig bugyborékol. Addig főzöm, míg éppen csak megpuhul, leszűröm, és hagyom kihűlni.

A cékláról lehúzom a héját, majd nagyobb kockákra vágom. Hozzáadom a lencsét, esetleg, ha akad, megszórom friss rukolával is. Az öntethez elkeverem a hozzávalókat, és meglocsolom vele a salátát.

A klasszikus főzelék – kicsit másképp

A megszokott lencsefőzelék is feldobható egy-egy olyan adalékkal, ami az alapszerkezetén és jellegén nem változtat, mégis ad neki valami pluszt, amitől még több, jobb lesz. Érdemes kipróbálni például angol vagy francia mustárral.

Lencsefőzelék csak egy kicsit másképp Forrás: Ács Bori

Mivel a mustár ecetes, savanykás dolog, nem áll távol az eredeti recepttől, és nagyon passzol hozzá. Ugyanezen logika mentén a szilveszterkor amúgy is sok mindenhez járuló torma is jó barátja a főzeléknek: bátraknak sok és csípős javasolt, óvatosabbaknak elég egy kevés, enyhe belőle. Aki friss zöldfűszerhez jut, például petrezselyemhez, korianderhez vagy mentához, esetleg ezek keverékéhez, frissítse fel vele a főzeléket, egészen újjászületik majd tőle az étel. Már attól is kicsit más lesz, ha ecet helyett citromlevet facsarunk bele a végén, érdemes kipróbálni.

Korábbi kedvenc lencsés ételeink

Narancsos lencsefőzelék

Citromos vöröslencse-krémleves