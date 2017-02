Csípős csirkeszárnyak nélkül le sem szabad ülni a Super Bowl elé, ezt még az is tudja, akit a futball nem érdekel. De mit érdemes rágcsálni még a legfontosabb amerikai sportesemény alatt?

Nyilvánvalónak tűnik, hogy az amerikaiak legfontosabb, nemzeti ünneppel felérő sporteseményében nem a sportnak van a legnagyobb jelentősége. Legalább ennyire fontos, hogy ki ad koncertet, hogy áll össze a reklámblokk, de a legeslegfontosabb, hogy az amerikai ember mit eszik közben a tévé előtt. A menüsor jelentősége felér a hálaadásnapi vacsoráéval. Ahogy korábbi cikkünkben is írtuk, az az egyetlen nap, amikor több étel fogy el Amerikában, mint a Super Bowl napján.

Amerikaifoci = csípős csirkeszárny Forrás: Ács Bori

Már hetek óta minden amerikai gasztronómiai magazin és blog kizárólag arról ír, milyen a tökéletes csirkeszárny, ami nélkül egyszerűen nincs Super Bowl döntő, illetve millió további nassolnivaló recepttel, ötletttel áll elő. Minden sós, fűszeres, csilis, nagyon-nagyon sajtos és zsíros, amit ilyenkor esznek, ha pedig édes, akkor nagyon csokoládés, cukros, mogyoróvajas. Összesen 1,23 milliárd csirkeszárny fogy el ilyenkor. Mivel a Super Bowl Magyarországon is egyre népszerűbb, sokan sütnek is hozzá csirkeszárnyat. Meg még egy csomó minden mást is.

Buffalo csirkeszárnyak

A klasszikus recept a csípős csirkeszárnyat keményítőbe forgatja, majd olajban sütve készíti el. Kedvenc bloggerem, Kenji Lopez-Alt viszont éppen idén kísérletezett ki egy sütőben sütendő változatot, amit muszáj volt azonnal kipróbálni. Nem mintha így egészségesebb lenne, vagy kevésbé volna zsíros, hiszen a csirkeszárny lényege itt a bőr, hanem mert tisztább, egyszerűbb megoldás sütőben, mint olajban sütni.

Nem olajban sült, hanem sütőben Forrás: Ács Bori

Alapanyagok:

1 kg csirkeszárny

10 gramm sütőpor

10 gramm só

100 gramm vaj

csiliszósz - hisztamin tolerancia szint szerint

A szárnyakat nagy tálba teszem, és alaposan összeforgatom a sütőporral, valamint a sóval. Egy sütőpapírral bélelt tepsire rácsot állítok, és erre rakosgatom a szárnyakat, majd az egészet a hűtőbe teszem 8-12 órára. Sütéskor előmelegítem a sütőt 220 fokosra. Amikor forró, beletolom a szárnyakat, és 20 percig sütöm őket, majd mindet megfordítom, és további 20-30 percig sütöm, míg úgy tűnik, teljesen átsültek és a színük aranybarna.

Csípős szárnyak, tejfölös mártogatóssal Forrás: Ács Bori

A csiliszószt a vajjal együtt felolvasztom, alaposan elkeverem. A megsült szárnyakat nagy tálba teszem, rálocsolom a fűszeres vajat, és alaposan elkeverem, hogy mindenütt bevonja. A klasszikus szárnyakat kék sajtos mártogatóssal és zellerszárakkal is szokás fogyasztani, ami logikus dolog: a hűs, tejfölös szósz jól ellensúlyozza a csípős ízt.

Kék sajtos, mártogatós

Alapanyagok:

100 gramm krémes állagú kék sajt

100 gramm sűrű tejföl

100 gramm író vagy kefir

100 gramm majonéz

egy evőkanál frissen facsart citromlé

só, bors

Az alapanyagokat egy tálban teljesen simára keverem.

Nyári tekercs télire hangolva

Fából vaskarikának hangzik, pedig nem az: Amerikában sem mindenki csak húst eszik. Ez a salátatekercs pont azt adja meg télen is, amit nyáron. Egy kis ropogós, friss állagot és ízt, éppen azt, ami annyira hiányzik ilyenkor. Praktikus, mert fél kézzel, odafigyelés nélkül fogyasztható, és néhány órával hamarabb előkészíthető. Mostanság divatos klasszikus mogyorószósszal is, vagy a lejjebb található csípős-savanyú csiliszósszal.

Saláta, tekercsben Forrás: Ács Bori

Alapanyagok:

1 fej cékla

2 szál répa

egy negyed uborka

reszelt torma

retek

ízlés szerint további kiegészítők: beáztatott üvegtészta, főtt vagy sült csirke

kerek rizstészta lapok

A zöldségeket megpucolom és gyufaszál formára vágom, és összeforgatom a tormával. Egy tálba langyos vizet öntök.

Friss, ropogós, csípős Forrás: Ács Bori

A rizstészta lapot néhány másodpercre a vízbe mártom, éppen csak, míg el nem veszíti a merev tartását, majd egy nagy deszkára teszem. A közepére maroknyi tölteléket halmozok, majd ráhajtom a lap alsó felét. Két oldalát behajtom, és feltekerem. Így folytatom, míg le nem fogy a töltelék.

Csípős-édes csiliszósz

4 evőkanál enyhe ecet

2 evőkanál szójaszósz

2 evőkanál langyos víz

2 evőkanál méz

friss csili vagy szárított csilipehely

egy lime leve

reszelt, friss gyömbér

Az alapanyagokat egy befőttesüvegbe teszem, és jó alaposan összerázom. A tekercseket majd ebbe a szószba tunkolhatjuk.

Fűszeres, ropogós sütőben sült krumpli

Ugye, a krumpli az kötelező: sokkal jobb, egyszerűbb és olcsóbb megoldás egy zacskó bolti csipsznél, ami nyilvánvalóan kötelező eleme egy ilyen jellegű menüsornak. A fűszerezést mindenki állítsa saját ízléséhez, lehet egyszerűen sós vagy ha a szárnyaktól még nem ég a szánk, bitangul csípős is.

Super Bowl-nasik Forrás: Ács Bori

Alapanyagok:

egy kg krumpli

egy dl étolaj

pirospaprika, só, bors, római kömény, cayenne bors

A krumplikat megpucolom, és nagyobb darabnyi hasábokra vágom, majd tálba teszem. Az olajat kis tálkában elkeverem a fűszerekkel, és a krumplira locsolom. Nagyon alaposan elkeverem az egészet, úgy, hogy mindenütt bevonja a krumplikat a fűszeres olaj. A sütőt a maximumra melegítem elő. Egy sütőlapot kibélelek sütőpapírral, és ráöntöm a krumplit. Addig sütöm, míg egészen ropogós nem lesz.

Mogyoróvajas kókuszgolyó

A hagyományos, kakaós-kekszes kókuszgolyó alap zsúrasztalra való édesség volt gyerekkorunkban. Ez most egy egészségesebb, táplálóbb és a mogyoróvajjal amerikanizált változat, és nagy előnye, hogy előkészíthető hamarabb, sőt, még jobb is lesz, ha kicsit lehűl.

Ez nem az a régi, büfés kókuszgolyó, hanem sokkal jobb Forrás: Ács Bori

Alapanyagok:

100 gramm zabpehely

30 gramm kókuszreszelék

125 gramm mogyoróvaj

3 evőkanál méz

50 gramm magas kakaótartalmú csokoládé

A zabpelyhet, a kókuszreszeléket, a mézet és a mogyoróvajat aprítógépben ragacsos masszává őrlöm össze. A csokoládét felolvasztom, és a masszához adom. Amikor formázhatóvá hűl, kis golyókat formálok belőle, és a golyókat kókuszreszelékbe görgetem. Lezárt dobozban sokáig eláll.

Kötelező csemege

Nem kell, hogy a popcorn émelyítő vagy túl sós legyen, nem kell, hogy megtöltse szánkat a kamuvajas aroma. Csupán pattogatnivaló kukoricára van szükség, ami olcsó és mindenfelé kapható, piaci magárusoknál nagy mennyiségben is beszerezhetjük, nagyon sokáig eláll.

Nagy, vastag aljú lábosban kevés étolajat melegítek. Körülbelül fél bögre, vagy 120 gramm pattogatni való kukoricát érdemes egy adagban elkészíteni. Ehhez két evőkanál olajra van szükség. A lángot közepesre mérséklem, majd beleszórom a kukoricát és összerázom, hogy az olaj mindenütt befedje a szemeket. Ha sósnak szánom, már ekkor megsózom.

Nem kell csak egy ízben gondolkodni: karamellás, csokis és fűszeres Forrás: Táfelspicc

Lefedem, de egy kis rést szabadon hagyok a távozó gőznek. Békén hagyom, míg el nem kezdenek kipattogni a szemek. Jó néhány percbe beletelhet, de a lángot nem szabad magasabbra venni, mert szétégnek a kukoricák. Mikor elkezdett pattogni, fél percenként átrázogatom a lábost. Ha a pattogás elhallgatott vagy nagyon megritkult, lehúzom a lábost a lángról és a kukoricát tálba öntöm, hogy ne süljön tovább.

Az ízésítéshez szánt anyagokat érdemes még a pattogatás előtt előkészíteni, hiszen a legjobb, ha még melegen kerülnek a kukoricára.

Sósan

A sós ízesítés egyszerű, a fenti mennyiséghez kb. két evőkanál vajat olvasztok, és beleszórom a fűszereket, fokhagymát vagy a sajtot, illetve bármi mást, amit szeretnék. A keveréket a kukoricára öntöm, és két nagy keverőeszközzel, gyors és nagy mozdulatokkal addig keverem, míg mindenütt be nem fedi a szemeket. A másik lehetőség, hogy az egészet visszaöntöm a lábosba, ráteszem a fedőt, és addig rázogatom, míg mindenütt be nem fedi a fűszeres vaj a kukoricákat.

Mindenki szereti, nem? Forrás: Ács Bori

Változatok:

Fahéj, római kömény, paprika, só

Mézeskalács fűszerkeverék, só

Parmezános: Az olvasztott vajhoz kb. két nagy maréknyi parmezánt reszelek, sózom.

Csilis-citromos: A vajhoz egy fél citrom levét facsarom és őrölt chilit adok hozzá.

Pestós: A vajhoz néhány kanál pestót keverek.

Édesen

Az édes popcornok királya a karamellás, ez az egyetlen változat, ami némi ügyességet és óvatosságot igényel, viszont a végeredmény zseniális, soha nem tapasztalt magasságokba emeli azt. Kiszáradás után dekoratív celofáncsomagokba lehet őket kötni és ajándékba adni, ahogy a csokoládés változatot is, ami ráadásul még egyszerű is. Bátrak összevonhatják a kategóriákat, és a karamellás kukoricát sózhatják, a csokoládésat pedig csilizhetik, nemcsak menő, jó is lesz.

További kedvenc nassolnivalóink, amik nagyon illenek még a fentiek mellé:

Sajtos rúdak és pogácsák

