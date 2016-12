Elmaradt idén a Facebook robotforradalma

A csevegőappokba épített botok egyelőre nem hoztak akkora sikert, amekkorát többek közt a Facebook, és a Microsoft is beharangozott. Közben több szakember is úgy látja, hogy a botokat túlértékeltük, miközben még csak a korai fázisban vannak, de idővel valóban átvehetik az appok helyét. Az viszont kétségtelen, hogy elképesztő gyorsasággal szaporodnak ezek a kis szoftverek, a botok ökoszisztémája gyorsabban startolt, mint anno a mobilappoké.

Amikor a Facebook bejelentette áprilisi konferenciáján a Bots for Messenger fejlesztői platformot, úgy tűnt, hogy a közösségi óriás elindítja a botok valódi forradalmát. Ezek az automatizált programok a Messenger csevegőbe épülnek be, képesek betölteni ügyfélszolgálati, hírszolgálati szerepet, de más kisebb feladatot is ellátnak.

Külföldön vannak olyan botok, amelyekkel könnyedén lehet a csevegőn belül például pizzát, virágot rendelni, és már a csevegőn belüli fizetés is elintézhető pár bot esetében.

A botok felhasználási köre a cég céljaitól függ: a felhasználó akár virágot vagy ételt is rendelhet velük, értesítéseket kaphat bankjától, vagy fotókat nyomtathat. Bizonyos botok ügyfélszolgálati szerepet töltenek be, megválaszolják a felhasználó kérdéseit egy-egy szolgáltatással, termékkel kapcsolatban.

Az olyan híroldalak botjai, mint a CNN, Wall Street Journal, Business Insider vagy a Mic, híreket ásnak elő az olvasónak, és értesítést küldenek az újdonságokról.

Nagyobb volt a botforradalom füstje, mint a lángja Forrás: AFP/Josh Edelson

A Facebook elsődleges célja láthatóan mégis az volt, hogy a hagyományos ügyfélszolgálatok szerepét vegyék át a botok, a cégek a csevegőn belül érjék el ügyfeleiket, tudjanak nekik értesítést küldeni az új akciókról, szolgáltatásokról.

A Facebook üzenetküldő rendszerének vezető fejlesztője, David Marcus akkor ezt mondta: Lehet, hogy egy új éra kezdetének vagyunk tanúi – a korai internet, a mobilalkalmazások után jöhetnek a chatbotok. Ez egy rendkívül nagy paradigmaváltás lehet.”

Mégis, az elmúlt évre visszanézve úgy tűnik, hogy ez a forradalom nem indult be olyan lendülettel, ahogy beharangozták, a kezdeti hype ellenére a botok csendben megbújnak a Messengerben, és még a cégek is csak most ismerkednek velük igazán.

Semmi sem indul könnyen

A chatbotok magukban nem újdonságok, ám a mai csevegőkben több szerepet tudnak betölteni. Idén úgy tartották, hogy ez lesz a tartalommarketing új, hatékony csatornája, és a sokszínű botok akár még az appokat is leválthatják. Satya Nadella, a Microsoft cégvezetője ezt egyértelműen kijelentette márciusban.

Nem a Messenger az egyetlen olyan app, amelyen belül botokat használhat a felhasználó. A Telegramban és Kikben is ott vannak egy ideje, de a több mint egymilliárd havi felhasználóval rendelkező Messenger lehet az, ami a legszélesebb réteget érheti el.

A legfrissebb adatok alapján mintegy 34 ezer chatrobot van már a Facebookon.Ez a szám pedig szépen nő: a Bloomberg szerint a botos ökoszisztéma gyorsabb ütemben fejlődik, mint ahogy az appoké fejlődött hajdanán.

Többek közt a CNN-nek és a UNICEF-nek is van botja Forrás: Facebook

David Marcus később már óvatosabban kezelte a dolgot: úgy ítélte meg, a nagy felhajtás miatt lehet az, hogy a felhasználók által támasztott nagy elvárásoknak nem tudnak maradéktalanul megfelelni a korai botok. Szerinte rövid távon túlértékeljük őket, hosszú távon pedig alul. De így volt ez régen az első weboldalak és appok esetében is,

azok eleinte nagyon rosszul működtek, és küzdöttek gyerekbetegségekkel.

Phil Libin, az Evernote egykori vezetője szerint egy olyan periódust élünk, amikor valósággal el vagyunk árasztva azokkal a botokkal, amelyek még a chatelésen kívül sok mindenre nem használhatók. A botok elterjedése attól is függ, hogy mennyire bizonyulnak hasznosnak, milyen érdekes funkciókat képesek ellátni, mennyire kreatívak.

A botok közti tájékozódást nehezíti, hogy nincsen egy olyan egységes katalógus vagy adatbázis, ami egybegyűjtené azokat. Ezzel is magyarázható, hogy lassú a felfutás, nem kerülnek annyira a felhasználók szeme elé.

Az olyan listákon, mint például a botlist, is csak töredékét találjuk a botoknak.

Magyar botok

A magyar cégek szűk rétege még csak ismerkedik a lehetőséggel, páran pedig be is izzították saját botjaikat az év során.

Legutóbb a Viber indította el nálunk nyilvános fiók- és chatbotszolgáltatását, amivel a márkák, közéleti szereplők és cégek kommunikálhatnak vásárlóikkal, rajongóikkal. A Viber által ingyenesen biztosított Chat API-val képesek saját csevegőmegoldást biztosítani, megválaszolni a felhasználók kérdéseit.

A Talk-A-Bot magyar startup pedig chatbotok fejlesztésére specializálódott, készítettek chatbotot az Indexnek, a Szigetnek, a Profession.hu-nak, és a NoSalty-nak is. A receptoldal Messenger-botjával például hozzávalók alapján azonnal recepteket kaphatunk, és fel is iratkozhatunk az új tartalmakra. Az otthon megtalálható alapanyagokat üzenetben kell elküldeni a Facebookon a robotnak, ez lehet akár ennyi is: krumpli, uborka. Ezzel a receptoldal

kvázi azonnali elérést kap a főzni szerető felhasználókhoz.

Krumpli, uborka, ebből lesz a vacsora Forrás: Origo

A Telenor augusztusban élesítette Olybot nevű chatbotját az olimpia idejére, ami a hazai vonatkozású hírekről küldött értesítéseket a felhasználónak. Egyszerűen annyit kellett írni a Telenor Facebook-oldalán üzenetben, hogy „Hello”, majd kiválasztani, mire vagyunk kíváncsiak. A friss hírek mellett napi összefoglalót is lehetett kérni, vagy lekérni a virtuális éremtáblát.

Nemcsak a cégeknek, de a magánszemélyeknek is segíthet egy jól irányzott chatbot, ha konyítanak kicsit a marketinghez. A PeterBot nevű chatrobot valójában egy beszélgető önéletrajz, amin keresztül megismerhetjük fejlesztőjét, Jávorkai Pétert. A bot a készítőjével kapcsolatos szakmai kérdésekre válaszol, mindezt egy Messenger-chatablakon keresztül.

Jövőre sikerülhet?

A jövőbeli botok már sokkal hasznosabbnak tűnnek, de ez lassan fog beérni. Az igazi robbanást a botok mögött húzódó mesterséges intelligencia fejlesztése hozhatja meg, amivel nemcsak az alapvető tőmondatokat, parancsokat értik majd meg a robotok,

de összetettebb, értelmesebb beszélgetéseket is lehessen folytatni.

A Siri kutatói például jelenleg egy olyan boton dolgoznak, ami érzékeli a felhasználó hangulatát, és ahhoz mérten válaszol. A gépi tanulás nagy kulcs lehet abban, hogy később még hasznosabbá váljanak a robotok, és egyszer tényleg megkönnyítsék a hétköznapi teendőket.

A botok mellett szól viszont, hogy gyorsabban megtalálhatjuk segítségükkel a keresett információt, mintha elkezdenénk böngészni a szolgáltatás, cég weboldalát. És mivel csak a nyelvünket kell használni, azok könnyen kezelhetők.