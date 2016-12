Kémkedés miatt perelik alkalmazottai a Google-t

A Google egyik termékmenedzsere pereli munkaadóját, mert állítása szerint annyira szigorú a cégnél a titoktartási politika, hogy az már Kalifornia állam munkaügyi törvényeit is sérti. Egy másik alkalmazott szerint pedig a cég arra kényszeríti a dolgozókat, hogy egymás után kémkedjenek.

A polgári peres eljárást Kaliforniában indította a magát „John Doe” néven álcázó alkalmazott, arra hivatkozva, hogy a cég munkaszerződései számos állami foglalkoztatási törvényt megsértenek. A felperes szerint a titoktartási szerződések azt a kitételt is magukba foglalják, hogy a dolgozók semmit nem mondhatnak a cégről, még egymás között sem, azaz nem beszélhetnek nyíltan problémáikról, nem formálhatnak véleményt.

A szerződésben a bizalmas információt úgy definiálják, mint „bármilyen információ korlátok nélkül, aminek köze van a Google-höz, és nem ismert”.

A felperes szerint ez meggátolja, hogy az alkalmazottak a munkabérükről vagy más fontos dolgokról beszélhessenek a kormány szerveivel. A Google szóvivője szerint a vádak alaptalanok, a titoktartási szerződés pedig az érzékeny üzleti információk megvédésére készült.

Komoly vádakkal kell szembenéznie a keresőóriásnak Forrás: NurPhoto/Jaap Arriens/NurPhoto/Jaap Arriens

„Elkötelezettek vagyunk egy nyitott vállalati kultúra mellett, ami azt jelenti, hogy rendszeresen osztunk meg alkalmazottainkkal információkat készülő termékekről, és más bizalmas céges tudnivalókat is” – mondta a szóvivő.

A Google-nek hasonló vádakkal kell szembenéznie egy másik ügyben is: egy másik alkalmazott az amerikai nemzeti munkaügyi szervezetnél panaszolta be a céget. A felperes szerint a Google arra kényszeríti dolgozóit, hogy egymás után kémkedjenek a Stopleaks nevű programmal, és jelentsék, ha azt tapasztalják, hogy valaki megszegi a szabályokat. Ezért az alkalmazottat kirúghatják, vagy akár be is perelhetik a munkaszerződés megsértéséért.

A felperes minden jelenlegi és korábbi Google-alkalmazottat képvisel, aki aláírta a szerződést, ami körülbelül 65 ezer dolgozót jelent.