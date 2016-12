A Samsung S8 Plus lehet a robbanós Note 7 utódja

A jövő év eleje már az új Samsung okostelefonokról szólhat, habár a Note 7 robbanós botrányát egy ideig még nem fogjuk elfelejteni. Nagy kérdés, hogy a szériának lesz-e folytatása. A kiszivárgott információk alapján nem: inkább a Galaxy S8 kap egy nagytestvért az S8 Plus formájában.

A Samsung két különböző méretű Galaxy S8 okostelefont is kiadhat jövőre, állítja több belsős forrás is.

Az S8 hű marad elődjéhez, a Galaxy S7-hez, és öthüvelykes kijelzőt kap. A Galaxy S8 Plusba viszont már hathüvelykes AMOLED panelt építhetnek, és gyakorlatilag egy nagy kijelző lesz maga a készülék. Azt rebesgetik, hogy mindkét modell edge lesz, s lekerekített ívelt széleket kap.

Az S8 Plus állítólag sok téren emlékeztet majd az idén végleg visszahívott, akkumulátorproblémákkal és robbanós botránnyal küzdő Galaxy Note 7 modellre, ami még 5,7 hüvelykes panellel operált.

Samsung Galaxy Note 7 Forrás: AFP

Az új Galaxy S telefon esetében maradhat a készülék mérete, úgy, hogy közben a kijelző mérete megnő, ezt úgy érheti el a dél-koreai gyártó, hogy a kávát teljesen elhagyja az új tepsimobil esetében.

Viszlát home, viszlát jack?

Kijelző terén más érdekességekre is számíthatunk. Eltűnhet a fizikai home gomb, a főmenüt előhívó gomb virtuális megfelelője az üveg alá kerülhet. Gyakorlatilag egy nyomásérzékeny felületet raknak a kijelző alsó részére, s így váltják ki a korábban benyomható fizikai gombot. Az üvegbe épül az ujjlenyomatolvasó is.

Emellett nem lesz lyuk a fülhallgatónak sem: ahogy az Apple, a Samsung is búcsút inthet a 3,5 milliméteres jackaljzatnak,és USB Type-C port kap helyet a telefonon, amit nem csak adatok továbbítására, de töltésre is lehet majd használni.

Az Apple után a Samsung is "bátor" lehet, és elhagyja a jacket? Forrás: AFP/2016 Getty Images/Stephen Lam

A S8 a kiszivárgott információk szerint 8 gigabájt memóriát, régiótól függően Snapdragon 835 és Exynos 8895 chipet, illetve 256 gigabájt tárhelyet kap. A Plus modellre dupla kamera kerülhet az Apple iPhone-jaihoz hasonlóan.

A Samsung által felvásárolt Viv nevű, mesterséges intelligenciával felturbózott virtuális asszisztens az új Galaxy-telefonokban debütálhat, s így átalakulhat a kezelőfelület is.

A hangszórókat pedig a szintén felvásárolt Harman Kardon szállíthatja.

Hosszabb tesztelés

A Samsung Galaxy S8 bemutatását korábban a február végi Mobil Világkongresszus idejére teszik, hiszen 2016-ban ekkor debütált az S7 és S7 edge. Most azonban úgy tűnik, 2017 áprilisára csúszik a megjelenés, s inkább biztosra mennek a következő okostelefonnal. Ugyanis szigorúbb ellenőrzési folyamatot vezettek be a Note 7 botrány után, hogy hasonló se fordulhasson elő a jövőben. Mint ismeretes, az augusztusban bemutatott mobil kudarcát gyaníthatóan a rosszul tesztelt akkumulátorok okozták.

Nagyot kell villantani

A Samsung láthatóan követi a jól bevált stratégiát: míg tavasszal bemutatja felsőkategóriás csúcsmobiljait, addig az év második félévben jön az újabb Note. Kérdéses, hogy a bevált menetrenden változtat-e a Note 7-botrány.

Az S8 Plus ugyan elvileg stylus nélkül érkezhet, mégis sokan azt gyanítják, ez az új típus lesz az eddigi Note-ok utódja. S az eddigi S széria immár nem sima lapos és ívelt változatban érkezik, hanem csak edge mobilokat mutatnak be, kisebb és nagyobb méretben.

A felhasználók imádták az Edge széleit Forrás: AFP/Daniel Leal-Olivas

Ezzel a felosztással ráadásul nem csak számozásban, de elnevezésben is teljesen az iPhone-okhoz idomulnak a koreai telefonok. Idén ugye a Note 7 telefont mutatták be, habár elődje a Note 5 volt. Azért hagyták ki a 6-ost, hogy a széria számozása megegyezzen a Galaxy S családdal, s egyben az Apple iPhone-okkal is.

2017 pedig az az év lehet, amikor S8 és S8 Plus, illetve 8 és 8 Plus debütálhat, azaz két Samsung és két Apple telefon. Utóbbi esetben a tíz éves évforduló okán: egy jubileumon mégse mutathatnak be betűjeles 7s mobilokat.