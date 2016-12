Gyilkost foghatna az Amazon Echo

Egy gyilkosággal gyanúsított férfi Amazon Echo készülékével felvett hanganyagokhoz akar hozzájutni a rendőrség, de a cég nem adta át. Új köntösben köszön vissza az Apple és az FBI közt vívott harc: a magánszféra kontra nyomozás és nemzetbiztonság kérdése. Ahogy az is érdekes: a kütyüink mindig figyelnek és hallgatóznak utánunk?

Az arkansasi Bentonville rendőrsége adatigénylési kérelmet nyújtott be az Amazonnak, hogy hozzáférhessenek James Andrew Bates Echo eszköze által felvett hanganyagokhoz. A férfit egy barátja meggyilkolásával gyanúsítják, akit Bates jakuzzijában találtak meg holtan tavaly novemberben.

Az Echo által rögzített hangfelvételek bizonyítékként is szolgálhatnak a rendőrök szerint. Úgy tudják, hogy Bates az este folyamán aktívan levelezett egy nővel, többször felhívta szeretteit, illetve egy éttermet is. Ennek lekövetésében is segíthetne az Echo.

Az Amazon azonban nem tett eleget a kérésnek, a felvett hanganyagokat nem adták ki. Csak Bates fiókjának alapvető adatait, illetve az azon keresztül bonyolított tranzakciók listáját nyújtották át a nyomozóknak.

A rendőrség szerint az Amazonnak benyújtott kérelem teljesen jogszerű, és az olyan, mintha egy gyanúsított keresési előzményeit kérték volna ki.

Az eszközt lefoglalták, más okosotthonos eszközökkel együtt. Az okos-vízmérőrendszer adatai szerint a gyilkosság éjszakáján 140 gallon, azaz közel 530 liternyi víz fogyott el hajnali 1 és 3 óra között. Ez arra utalhat, hogy a bizonyítékok eltávolításán fáradozhatott az elkövető.

Bates ügyvéde szerint az Echo által felvett hanganyagokhoz való hozzáférés súlyosan megsértené a ügyfele privátszféráját, s a hatóságok idővel a felhasználók ellen fordíthatnák az amúgy életminőséget javítani hivatott otthoni okoseszközöket.

Mindig rögzít?

A Google Home vezérlőjéhez hasonlóan az eszköz always-on üzemmódban folyamatosan figyeli a hangokat, hiszen így tud reagálni, ha egy parancsot ad neki a felhasználó.

"Az Amazon Echo várva az őt felébresztő "Alexa" vagy "Amazon" parancsszóra folyamatosan veszi maga körül a hangokat, hogy a hívószó után rögzítse és végrehajtsa a kéréseket. Ezt a hangfelvételt az Amazon.com szervereire töltik fel, s most vélhetően bizonyítékként szolgálhatnak a nyomozásban" - olvasható a rendőrségi kérvényben.

Persze mind az Amazon Echo, mind a Google Home esetében lehetőség van lenémítani az eszközt, ha nem akarjuk, hogy figyeljen.

Amazon Echo Forrás: Amazon

Az igazi kérdés persze az, hogy ezek az okosotthonos vezérlők minden hangot rögzítenek-e, vagy csak az adott hívószót és az azt követő parancsokat?

"A Google asszisztenssel ellátott eszközöket úgy tervezték, hogy az ne sértse a magánszférát. A Google csak azon felvételeket tárolja, melyek az 'OK Google' és 'Hey Google' hívószavak után hangzanak el. A mikrofon által rögzített hangok magán az eszközön tárolódnak el, s ha nem hangzott el a hívószó, akkor rögtön törlödnek is" - közölte a keresőóriás.

Az Apple már megvívta a maga harcát

Nem ez az első alkalom, hogy egy technológiai cég és a hatóságok kerülnek egymással szembe.

A vilgá szeme az Apple-re szegeződött, mikor az amerikai Szövetségi Nyomozóiroda (FBI) arra utasította a céget, hogy biztosítson hozzáférést a San Bernardinó-i terrorista iPhone-ján tárolt titkosított adatokhoz. Az Apple ezt elutasította. Az FBI pedig végül egy meg nem nevezett fél segítségével törték fel a telefont - arról azóta sem hallani, hogy találtak-e a nyomozáshoz hasznos bizonyítékokat. Többek szerint azonban a csata célja a precedens teremtés volt, hogy a hatóságok kérésére a gyártók biztosítsanak hátsó kaput a titkosított adatokhoz.

A San Bernardinó-i terrorista iPhone 5c-t használt Forrás: AFP/DPA

Az Amazon Echo ügye kapcsán is a magánszféra kontra nemzetbiztonság kérdése vetődik fel, azaz a hatóságok kérésére az Amazonnak ki kéne-e adnia ha létezik a hangfelvétel, vagy a felhasználó jogaira hivatkozva vissza kell utasítsa.

Egy új trend is kezd kibontakozni: becsúszik a képletbe a dolgok internete (IoT), azaz a hálózatra kapcsolt, egymással kommunikáló okoskészülékek rendszere, s az általuk rögzített adatok felhasználása. Azaz az otthoni feladatainkat automatizáló, szokásainkat kiismerő rendszereken gyűjtött információkat felhasználhatják-e jogi szervek indokolt esetekben.

A rendőrség kontra Amazon ügye így jövőre a bíróságon landolhat, éppen a korábban említett precedensteremtés miatt.