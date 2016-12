Twitterre is jönnek a 360 fokos közvetítések

Ahogy a Facebook, a Twitter is a valós idejű, élő tartalmakra kezdett el gyúrni idén. Most a 360 fokos élő közvetítéseket vezetik be a mikroblogra a Periscope szolgáltatáson keresztül. Bárki, aki fenn van a Twitteren, vagy a Periscope-on, nézhet 360 fokos élő videókat.

Ezekre legkönnyebben ezen a linken lehet keresni. Ezeket a tartalmakat a sarokban lévő, piros LIVE 360 felirat jelzi, a kurzorral azokat kedvünkre forgathatjuk, telefon esetében pedig elég a készüléket mozgatni.

Nem mindenkinek van lehetősége viszont ilyen formátumban közvetíteni, egyelőre még csak kiválasztott partnerek indíthatnak 360 fokos streameket, de idővel mindenki számára elérhetővé válik.

A közvetítőnek mindenek előtt eg 360 fokos kamerát kell csatlakoztatnia az okostelefonjához, ezután tudja élőben sugározni a körbeforgatható felvételeket. Ezeken keresztül a néző azt is láthatja, milyen környezet veszi körül a közvetítőt.

A Twitter láthatóan keresi magát, és újabb termékkel próbálja bebiztosítani jövőjét, miután az idei év nem volt túl fényes számára. Arról is pletykálnak belsős források, hogy a céget eladásra kínálhatják. Bár idén rengeteg újítás jött ki, a felhasználók még mindig egy szerkesztés gombnak örülnének legjobban, amivel utólag is kitudnák javítani az elgépelt tweeteket.