Felugró reklámok bombázzák a Windows 10 felhasználóit

A Microsoft nem tanult korábbi hibájából: továbbra is értesítésekkel, felugró ablakkal idegesíti felhasználóit, és ezúttal nem a Windows 10-re való frissítést, hanem egy Chrome-ba épülő kiegészítőjét reklámozza.

A Microsoft aggreszívan promózni kezdte saját személyes vásárlási asszisztensét, a Personal Shopping Assistant nevű, böngészőkbe szánt kiegészítőt. A Windows 10 rendszert használó, Google Chrome-mal böngésző felhasználók lépten-nyomon ennek a szolgáltatásnak a reklámjába futhatnak bele, ami értesítés formájában ugrik elő a Tálcáról a megnyitott Chrome parancsikonja felett.

Ez nemcsak azért érdekes lépés a Microsofttól, mert nemrég maguk is bevallották, hogy messzire mentek a Windows 10 frissítője esetében tanúsított agresszív reklámmal, hanem mert eddig saját böngészőjük használatára próbálták rávenni azokat a felhasználókat, akik Google Chrome-mal vagy másik szoftverrel böngésznek. Úgy tűnik, a cég legalább egy microsoftos kiegészítőt szeretne letuszkolni a torkukon.

A Microsoft Personal Shopping Assistant kiegészítőként letölthető a Chrome, Edge, Opera és Firefox böngészőkhöz is. Az eszközzel böngészés közben menthetők és rendezhetők a különféle netes webáruházakban látott termékek oldalai, azok elmenthetők a kedvencek közé, valamint értesítésekre is feliratkozhatunk, ha követni szeretnénk az árak változásait. Jelenleg közel 11500 felhasználója van.

A kiegészítő Chrome Web Store-ban található profilján többen is negatív véleményt hagytak a cég hirdetési módszere miatt, egy felhasználó szerint a kiegészítőt a felugró ablak miatt ki kéne tiltani a Chrome áruházából. Már az összértékelés is beszédes: ötből mindössze két csillagon áll a beépülő.

Nem tanultak

Chris Capossela, a Microsoft marketingvezetője egy interjúban bevallotta, hogy a cég szerint is túl messzire mentek a Windows 10-re való frissítést szorgalmazó agresszív értesítésekkel. Szerinte a fordulópont az volt, amikor átalakították a frissítési értesítés panelét bezáró X gombot is: a felhasználó csak elhalasztani tudta a frissítést, valójában nem szakította meg. Ezután még élesebbé váltak a céget érő kritikák, amire úgy tűnik, Redmond is észbe kapott.

„Utána döbbentünk rá, hogy túl messzire mentünk, de az ezt megváltoztató frissítés kiadásához is idő kell. Sokat tanultunk belőle" – mondta el a marketingvezér.

A beépülőt reklámozó értesítéseket látva ez mindenesetre nem így tűnik.