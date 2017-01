PC-vé alakítható szupermobilt villanthat a Samsung

Iparági források elmondása szerint a Galaxy S8 "végtelen kijelzővel" érkezik majd, és a Windows Continuumhoz hasonló fejlesztést is kaphat. Azaz egy dokkolóba helyezve androidos számítógépként is lehet használni a mobilt.

Újabb adag pletyka érkezett a Samsung következő csúcsmobiljáról, az áprilisban bemutatkozó Samsung Galaxy S8-ról. A The Guardian belsős forrásai főleg olyan dolgokról beszéltek, amit már eddig is hallani lehetett a mobillal kapcsolatban, de pár egészen izgalmas, új információt is csepegtettek.

Az, hogy a telefon két variánsának kijelzői 5-6 hüvelyk közti méretet kapnak, nem újdonság. Arról is szó volt az eddigi pletykák alapján, hogy rendkívül vékony, szinte láthatatlan káva övezi majd. Annyira, hogy gyártó az "infinity" szót biggyeszti a kijelző mellé, azt sugallva, hogy az gyakorlatilag végtelen.

A források szerint annyira kitölti majd az előlapot, hogy nem marad hely a Samsung logójának. Ez egyébként egyezést mutat azzal a koncepciótelefonnal, ami a Samsung Display koncepcióvideóján láthattunk nemrég. Az új Galaxy S telefon esetében maradhat a készülék mérete, úgy, hogy közben a kijelző mérete megnő.

Mindkét telefon esetében ívelt széleket várhatunk, azaz alapból „edge" lesz. A két mobilt „Dream" és a „Dream2" kódnevek alatt fejlesztik.

A felhasználók imádták az Edge széleit Forrás: AFP/Daniel Leal-Olivas

A legizgalmasabb hír, hogy a Windows Continuumjához hasonló funkciót kaphat: azaz egy speciális dokkoló és egy szoftver segítségével a telefont akár androidos géppé is lehet majd alakítani,

ahhoz csak egy kijelzőt, billentyűzetet és egeret kell majd csatlakoztatni.

A Samsung a telefon hátlapjára helyezheti át az ujjlenyomatolvasó szenzort, ami ellentmond annak a jóslatnak, miszerint a kijelző alá kerülhet majd egy optikai ujjlenyomatolvasó. Építenek bele írisz-szkennert is.

Korábban felmerült, hogy az Apple példáját követve a Samsung is elhagyná a 3,5 milliméteres jackaljzatot, ez nem tűnik valószínűnek.

A The Guardian forrásai szerint régiótól függően Snapdragon 835 és Exynos 8895 chip kerül a csúcsmobilba. Mivel a Samsung igényt tart a Qualcomm új, 10 nanométeren gyártott csúcsprocesszorának minden egyes darabjára, így a konkurensek nehéz helyzetben lesznek.

A Samsung által felvásárolt Viv nevű, mesterséges intelligenciával felturbózott virtuális asszisztens az új Galaxy-telefonokban debütálhat, s így átalakulhat a kezelőfelület is.

Az amerikai Forbes szerint egészen pontosan április 14-én jelenhet meg a Samsung Galaxy S8.