Két perc alatt levertük a Family Guy bunkóit

Az ismert animációs sorozatok karaktereit egy kártyás mobiljátékban eresztették egymásnak. Nem kétség, hogy humor terén azt kapjuk, amit vártunk, de nem biztos, hogy a gyakorlott kártyajátékosokat sokáig leköti a program.

Miután a Blizzard elképesztően jó kártyajátékot épített a Warcraft-univerzum karaktereiből a HearthStone-nal, csak idő kérdése volt, hogy mikor láthatunk viszont egy újabb mobiljátékban más franchise-okat is.

A múlt év végén bukkant fel az appboltban, majd gyorsan a toplistákra került a Fox játéka, az Animation Throwdown: The Quest for Cards. A csatorna tett egy próbát a kazuárjátékosok szívének meghódítására. A fejlesztést a Synapse Games, a Chinzilla és a Kongregate cégekre bízta.

Bár a program humor terén hozza az elvárásokat, mechanikájában nem igazán közelíti meg a legjobb gyűjtögetős kártyajátékok (CCG-k) összetettségét, sőt: fájdalmasan egyszerű, de legalább rengeteg poén csattan el közben.



Egymásnak feszülnek a legidiótább rajzfilmkarakterek Forrás: Google Play

A szoftver egyediségét az adja, hogy egy hatalmas keverőtálba dobálták bele a Fox TV Network sikeres animációs sorozatainak legőrültebb karaktereit. A játék kezdetén egy rosszul meghúzott kapcsolónak köszönhetően a Futuramából ismert Professzor Farnsworth egy időparadoxont hoz létre, aminek köszönhetően egyetlen univerzumba kerülnek a Family Guy, az Amerikai Fater, a Bob Burgerfalodája, a Futurama és a King of the Hill sorozatok szereplői.



A játékosnak ezután főkaraktert kell választania, ettől függ majd az, hogy melyik sorozathoz tartozó paklival harcolhatunk eleinte. Ahogy szinteket lépünk, úgy nyílnak meg az újabb választható figurák, erősebb életerővel, speckó képességekkel.

Öngyilkos hajlamú robotunk feloldásáért még kicsit dolgoznunk kell Forrás: Origo

Kártyákból alapvetően kétféle típusú van: karakterek, vagy különféle, eleinte használhatatlannak tűnő tárgyak - mondjuk egy csésze eszpresszó, vagy cuki plüssállat. A meccs során öt kártya lehet a kezünkben, és miután egyet letettünk, egyet húzunk is a megkevert paklinkból.

Körönként egyet csaphatunk ki az asztalra, az aktív körök elején a kipakolt egységek automatikusan támadásba lendülnek. Az asztal a hagyományos "lane" elrendezést követi, azaz minden karakter azt az ellenséget sebzi, akit vele szemben pakoltak le. A cél, hogy a partner főhősét elgyepáljuk, őt viszont akkor sebzi az egységünk, ha az előtte terpeszkedő ellenséget már lemostuk a pályáról.

A karakterek mellett kávéscsésze és a pénz is tud sebezni, együtt még fenomenálisabbak Forrás: Origo

Alkohol és pénz kell nekünk

Némelyik kártyának van speciális képessége, például ellenállóbb a sebzések ellen, de ezek különösebb taktikai mélységet nem adnak hozzá a csatákhoz.

A játék igazán szórakoztató, parádés funkciója a kombózás. Azokat a kártyákat, amelyeken tárgyak szerepelnek, ráhúzhatjuk a karakterekre, akik így átalakulnak. Például ha a Futuramából ismert Fryra ráhúzunk egy zöldhasú amerikai dollárt, akkor megkapjuk az internetről jól ismert „Shut up and take my money!" mém kártyáját.

A Bob burgerezőjének Lindája pedig egy kis alkohollal turbózva „Wine Pouch" kártya lesz, megnövelt támadással és élettel. Egy kis pénzzel és alkohollal már rögtön erősebbek is vagyunk!

Mindenféle furcsa dolgot pakolhatunk rájuk Forrás: Origo

A transzformációkat előtte ki kell kísérletezni a doktor kutatólaborjában. A kagyvasztás viszont akár hosszú órákig is eltarthat, a türelmetlen játékosok némi gyémántért cserébe lerövidíthetik ezt az időt. Ezekkel a csecsebecsékkel lehet a meglévő kártyákat is upgradelni, magasabb szintre emelni, amivel nagyobb támadóerő és életerő jár.

Játékon belül többféle valuta van: a már említett gyémántok, illetve a meccsek után járó pénzérmék, amelyekből újabb kártyákat, gyorsításokat tudunk vásárolni.

Az Animation Throwdown egy igen hosszú, egyjátékos kampány: több mint 90 pályával, 25 fejezeten keresztül. Mindegyik fejezet tematikus, három pályát foglal magába. Viszont minden újabb kalandhoz kell energia is (Power), és ahogy egyre magasabb szintekre jutunk, az annál többe is kerül.

Stewie játszóterén kezdünk, majd jutunk el mindenféle őrült helyre Forrás: Origo

Az elején nem fogunk megizzadni, jó sokáig képtelenség veszíteni, mivel majdnem duplázott életerőt kapunk az ellenféllel szemben. Csak később kezd érdekessé válni a játék, mikor már el kell kezdeni erősíteni a kártyákat - de még így sem lesz szükségünk különösebb taktikázásra.



Idővel viszont egyre több energia kell egy pálya megnyitásához, és annak visszatöltődésére várnunk kell. Itt jön az a pont, amikor a türelmetlenebbek megunják, hogy nem kalandozhatnak tovább.

Került a programba PVP mód is, ahol másokkal mérkőzhetünk meg, bár itt már ajánlott tényleg erősebb paklival indulni.

Fanyar humor

Bár útközben sokat nevettem, hiányoltam azt az összetettséget és a taktikai lehetőségeket, amelyek a gyűjtögetős kártyajátékok műfaját annyira addiktívvá teszik. Leginkább az újabb karakterek, pályák poénjai, vagy a kombók érdekeltek, a meccseken pedig igyekeztem mielőbb túl lenni, mert azok fél kézzel, különösebb agytorna nélkül lezavarhatók percek alatt.

Amikor megbomlik a téridő-kontinuum és Hanket kell elgyepálnunk Forrás: Origo

A sorozatok rajongói, valamint a kártyajátékokat alkalmanként előrántó játékosok szívesen indíthatják el egy-egy hosszabb metróúton az Animation Throwdownt, de vannak más, olyan könnyen elsajátítható mobilos kártyajátékok is, amelyek jutalmazóbbak, és folyamatosan adagolják a kihívásokat.

Fő csábereje persze a karakterekben rejlik, de ha egy remekbe szabott kártyarendszer is került volna mögé, valami igazán különleges is kisülhetett volna belőle. Így viszont pár óra játék után egy kihagyott ziccer érzetét kelti, és még így is azt mondjuk, hogy érdemes rá egy pillantást vetni.

Az Animation Throwdown: The Quest for Cards elérhető Androidra és iOS-re.