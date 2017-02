Időutazásra hív a legsokszínűbb magyar gamer rendezvény

Február tizenegyedikén szombaton tárja ki kapuit első alkalommal a SaveGame Független Videojáték Kiállítás, ahol egyaránt találhatnak kedvükre való programokat az e-sportolók, a youtuberek, a retró és a jövő szerelmesei is.

Kétségtelenül csak úgy pezseg a magyar játékosközösség: míg pár éve csak Nyugaton láthattunk videojátékokkal foglalkozó show-kat, mára már évente több olyan alkalom is adódik, amikor a technológia és a szórakoztatás házasságát közvetlen közelről szemlélhetik a gamerek Magyarországon is.

Évente több alkalommal is ellátogathatunk a PlayIT, a PC Guru Show, az Esport Fest, a Pixelcon, vagy a ReGamex rendezvényekre. Utóbbi kettő kifejezetten a nosztalgia és a retró szerelmeseinek szól, míg előbbi három inkább az aktuális játékokkal és a jövőbe mutató trendekkel foglalkozik.

Újabb magyar rendezvény a játékosoknak Forrás: SaveGame

A sor most a SaveGame Független Videojáték Kiállítással bővül, amit első alkalommal február 11-én rendeznek meg a Lurdy Konferencia- és Rendezvényközpontban. Mint a rendezvény nevéből is kiderül, az független a játékkiadóktól és forgalmazóktól, azt a játékosok maguk fogják egybe.

Mindenki egyért

A SaveGame a korábbi gamer rendezvényektől eltérően más nézőpontból igyekszik teret adni a videójátékosok idősebb és fiatalabb korosztályának: a klasszikus retro, vintage, árkád vonal mellett ugyanúgy megfér a virtuális valóság, mint a YouTube-videósok, vagy az e-sportolók.

Minden korosztály pótolhatja, ami eddig kimaradt volna: akik már a PlayStation kontrollerére váltották le a cumit, kezükbe vehetik a hőskori masinákat is.

A rendezvényen kiállítás keretében kipróbálhatók lesznek az olyan virtuálisvalóság-kiegészítők, mint a PlayStation VR vagy a HTC Vive, nagyobb számban pedig a videojáték-történelem legendás platformjai. A retró gépek nagyrészét a ReGameX szervezői viszik ki.

Nem látott a gyereked még Commodore-t? Ezen ideje változtatni! Forrás: SaveGame

Hazai finomságok

Aki lemaradt volna arról, hogy a magyar független játékfejlesztők miken dolgoztak az utóbbi időben, kamatostul pótolhatja. Kiállít többek közt a VR-játékokat készítő Pocket Games Ltd, a lovecrafti kalandjátékot fejlesztő The Mysterious Machine csapat, és a Mitu Studio Totemori pörgős kooperatív játéka is kipróbálható lesz.

A kanadai székhelyű Stompy Bot Production magyar kollégája a Heavy Gear Assault robotos-mechás programot mutatja meg élőben a látogatóknak.

A játékos kultúrához kapcsolódó többi tevékenység is képviseli magát, az Alkimista Laboratórium cosplay műhely például előadásban mesél arról, hogyan juthatunk el egy cosplay ötletétől az elkészült jelmezig.

Lesznek kint YouTube-videósok is, ott lesz Paplovag, és Atarian Member, aki a chiptune zene eredetéről és jelenlegi helyzetéről tart előadást. Nyereményjátékok és kvízek színesítik a programot, akár egy PlayStation 4-et is hazavihet az az elvetemült, aki a legügyesebben nyírja ki a vírusokat a Dr. Mario-versenyen.

A SaveGame kapui február 11-én tíz órakor nyitnak, a belépő 1500 forint, de 10 éves korig ingyenes. További információkat és részletes programot az esemény Facebook-oldalán talál.