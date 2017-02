Nézzen meccset a játékosok bőrébe bújva!

A legjobb játékosok, akár Tom Brady vagy Matt Ryan szemével láthatjuk a világot az év legnagyobb sporteseményén. Hamarosan mindennapi dologgá válhat, hogy el sem kell hagynunk a kanapét, hogy szó szerint "benne legyünk" a tévében.

A jövőben már a sportmérkőzéseket sem úgy nézzük, ahogy eddig. A technológia rohamléptékben fejlődik, egyre több stadionba költöznek be a nagyfelbontású, 360 fokos kamerák, érzékelők, a virtuális valóság, drónok és a big data.

Sci-finek tűnhet, de nem az: az idei Super Bowlon egyenesen a játékosok szemszögéből láthatjuk majd a meccset: 360 fokos rövid bevágásokat, visszajátszásokat.

Az Intel és a Fox Sports idén bemutatja a "Be the Player" (légy te a játékos) nevű funkciót, amely lehetővé teszi, hogy a közvetítések közben a játékosok szemszögéből láthassuk a kulcsfontosságú pillanatokat.



Egy példa: az irányítónál a labda, akinek másodpercek töredéke alatt kell döntenie arról, mi legyen a következő mozdulata. Látjuk, hogy elpasszolja a labdát, és meg is találja a csapattársát. Ahelyett, hogy madártávból kapnánk egy visszajátszást a pillanat elemzéséhez, a közvetítés átvált az ő szemszögére, így azt is látjuk, milyen akadályok gördültek elé, mit látott ő. Így akár egy-egy, elsőre érthetetlennek tűnő hiba is magyarázatot nyerhet.

Így a játék nemcsak látványosabbá válik, de új élményt és értelmezést ad a meccseknek. A kommentárokat virtuális felvételekkel tudják szemléltetni, a néző számára átláthatóbbá válik egy-egy helyzet.

De hol a kamera?

Mindezt pedig nem úgy oldják meg, hogy a játékosok sisakjába súlyos, zavaró kamerákat rejtenek.



Tavaly még a Replay Technologies adta e mögé a technológiát, őket azonban időközben felvásárolta az Intel, és továbbfejlesztették a megoldást.

A 3D-s képalkotáshoz a stadion szerkezetében helyeztek el több mint 38 darab 5K-s és további 30 darab 4K-s kamerát, amelyek minden szögből belátják a pályát. Ezek követik a játékosok mozgását. A pálya egy hatalmas adatmezővé válik, ami azonnal megy a felhőbe. A felvételeket és az adatokat teszi aztán össze a rendszer egy hatalmas, 360 fokos, mozgó virtuális térré.



Ehhez persze hihetetlen számítási kapacitás is kell, tiszta szerencse, hogy egy chipgyártó állt be a projekt mögé. És bár mindegyik klip csak 15-30 másodperces lesz, egyenként több terabájtnyi adatot generálnak.



Ez a legfőbb akadály, hiszen ezeket feltölteni, elemezni, feldolgozni kell: így a megoldást egyelőre csak a nagyobb mérkőzések alatt vetik majd be.

A rengeteg adat miatt jelenleg legalább két perc kell ahhoz, hogy elkészüljön egy 3D-s videó, ezért valós időben még nincs lehetőség az alkalmazására. A felvételeket jellemzően a rövid szünetekben, holtidőkben játsszák majd be. A cél azonban az, hogy a feldolgozási időt jövőre rövidebbre csökkentsék.

A 4K-ra kicsit várni kell

A Fox emellett a Zebra Sports Solution játékoskövető technológiáját is használatba veszi. Infravörös technológiával valós időben gyűjtenek adatot a játékosok teljesítményéről. Látható, hogy a csapat tagjai merre haladnak, milyen sebességgel, és mekkora távot tettek meg. Ezeket a statisztikákat elemezheti az edző, a játékos, és láthatóvá válnak a formációk is.

Ugyan a Fox tervei szerint a 4K-s kamerák után 8K-s lencséket is bevetnek, a közvetítést még nem sugározzák ekkora felbontásban. Pedig a sportrajongók azóta vágynak a 4K-s közvetítésekre, amióta az elérhetővé vált a tévéken, de a nagyobb felbontás nagyobb adathalmazzal is jár, amihez szupergyors hálózatra van szükség, így a cégek még tesztelik ennek lehetőségét a népszerű sporteseményeken, mint amilyen a tavalyi foci-vb is volt.

A Sport1 élőben közvetíti az 51. Super Bowlt, felvezetésképpen egy Trash Talk Extra jelentkezik 10 órától. Éjféltől a helyszíné a szó, Houstonból Faragó Richard és a magyar amerikaifutball-válogatott irányítója, Bencsics Márk kommentál.