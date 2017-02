Elstartolt a Google Street View képgyűjteménye. Elsőként a Trónok harca sztárja kapta a hátára a speciális kamerarendszert, hogy a festői szépségű Grönlandot befotózza.

A Google hivatalosan útjára indította az első Street View-képgyűjteményt.

Elsőként a Trónok harca sztárja, a Jaime Lannister karakterét alakító dán Nikolaj Coster-Waldau vette hátára a speciális kamerát, hogy a festői szépségű Grönlandon készítsen vele fotósorozatot.

Ahogy az egy akciójelenetekben jártas embertől várható, Nikolaj jégen mászkált, quad biciklivel ugrált, és helikopterből fotózta az olvadó jégtáblákat.

A Nikolaj által is használt Street View Trekker egy lézeres távmérővel is felszerelt panorámakamera, amit kompakt méretéből adódóan már hátizsákra szerelve is tud vinni az ember. A 15 lencse és fő érzékelők egy állványon a kamera viselője felé emelkednek. A felhasználó egy sima androidos mobillal tudja vezérelni, bár javarészt automatikusan működik: 360 fokos panorámákat rögzít a megtett út minden méteréről.

A gyalogos megoldással lehetőség nyílt arra, hogy olyan helyszínekről is készüljenek felvételek, ahová a Google autói nem tudnak eljutni. A felvételek ugyanúgy bekerülnek a Google Térképére.

Globális felmelegedés

Nikolaj Coster-Waldau az Egyesült Nemzetek nagykövete is egyben. Azért választotta Grönlandot, mert ebben az országban a leglátványosabbak a globális felmelegedés következményei: a jégpáncél olvad, a gleccserek töredeznek.

A Google timelapse-felvételén is látható, hogy 1984 óta milyen változáson ment keresztül a Föld legnagyobb szigete:

A színész tavaly kezdett dolgozni a Google Maps csapatával, hogy összegyűjtsék a Grönlandról készült panorámafelvételeket.

"Remélem, hogy ezek a felvételek rádöbbentik az embereket arra, mi zajlik Grönlandon. Ha nem változtatunk a jelenlegi helyzeten, legközelebb a Trekkereket egy olyan Grönlandra visszük, amely felismerhetetlen lesz ahhoz képest, amit ma látunk."