Magukat semmisítik meg az üzenetek a népszerű csevegőben

A Viber is bemutatta a „titkos üzeneteket", azokat a magukat törlő médiatartalmakat, amelyek egy idő után automatikusan eltűnnek a beszélgetésekből. Ez viszont csak a képekre, videókra vonatkozik, a szöveges üzeneteket manuálisan törölhetjük visszamenőleg.

A csevegőapp az elmúlt években egyre népszerűbbé vált, főleg azért, mert végpontig terjedő titkosítást kínál a felhasználók számára. A konkurens appokba is sokan építették be időközben a titkosítást, bár a WhatsAppról nemrég kiderült, hogy egy hátsó ajtót is hagytak fejlesztői az alkalmazásban.

A Viber egy új funkcióval próbál azon felhasználók kedvére tenni, akik szeretnének biztosak lenni abban, hogy a beszélgetésekben küldött érzékeny fotókat nem látják más kíváncsi szemek. Ahogy a Snapchatben, az Instagramban, és a Messengerben is, van már lehetőség arra, hogy bizonyos üzenetek egy idő után automatikusan töröljék magukat.

A funkció egyelőre csak a képekre és videókra vonatkozik. A cég szerint ezzel a felhasználó nagyobb kontrollt kap afelett, hogy mit szeretne egy beszélgetésben megtartani és mit nem, utóbbiak esetében például érzékeny fotókat. Ez olyan helyzetekben jön jól például, ha egy ismerősünknek megmutatnák egy vicces, előnytelen képünket, de nem szeretnénk, ha ő azt lementené, vagy visszaélne azzal.

Hogyan küldhetünk titkos képeket, videókat?

Válasszuk ki az elküldeni kívánt képet, vagy videót a galériánkból, vagy készítsük el azt a Viber kamerájával. Ezután meg kell adni egy időkorlátot, hogy 1,3,7, vagy 10 másodpercig lehessen látható az elküldés után. Ha a címzett megnyitja az elküldött fájlt, onnantól számítva annyi ideig lesz az látható számára, ezután az üzenet megsemmisíti magát.

A Viber új frissítésével más újdonságok is bekerültek az appba. Igaz, az automata törlést szöveges üzenet esetében még nem lehet alkalmazni, de lehetőség van már a a csevegéstörténet törlésére. A beszélgetés minden eleme, beleértve a szöveg és a matricák is kitörölhetők.

A fotókat, videókat már fájlként is küldhetjük, így azok megtartják eredeti méretüket és minőségüket. Az iOS 10 rendszert használó telefonokon kibővültek az app által küldött értesítések, már a chatek tartalmát is jelzik, nem csak azt jelzik, hogy üzenet érkezett.

Lehet már azonnali videóüzentet is küldeni. Az instant videók funkciónak köszönhetően egyszerűen le kell tartanunk a kamera gombot, az elkészült 30 másodperces videót pedig rögtön meg is kapja a beszélgetőpartner.